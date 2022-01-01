Зеленський присвоїв звання Героя України 15 захисникам
Сьогодні, 02:21
У четвер, 3 березня, президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України п’ятнадцяти українським бійцям.
Більшість із них були удостоєні найвищої нагороди держави посмертно, стало відомо під час звернення.
Президент назвав поіменно усіх нагороджених та розповів про їхні героїчні вчинки.
Повний список Героїв України виглядає так:
- старший лейтенант Білоконь Максим Віталійович. Посмертно. Брав участь у відбитті атаки ворога під час оборони Чернігова, знищив ДРГ ворога та два танки противника.
- підполковник Капічун Олександр Валерійович. Посмертно. Завдяки його героїчним діям зупинили колону ворога, знищили техніку та ворожих солдатів.
- солдат Лук'янович Олександр Володимирович. Посмертно. Під час бою знешкодив до трьох десятків одиниць техніки противника. Внаслідок авіаційного удару отримав смертельне поранення.
- молодший сержант Несольоний Михайло Михайлович. Посмертно. Загинув у ближньому бою із силами противника, коли евакуював людей.
- солдат Нікончук Андрій Валерійович. Посмертно. Захищав Київську ГЕС від нальотів російської авіації та ракетних ударів.
- лейтенант Сапило Віталій Романович. Посмертно. Командир танкового взводу. Знешкодив три десятки одиниць техніки ворога. Загинув під час авіаудару.
- головний сержант Сенюк Олексій Олександрович. Посмертно. Обороняв Чернігів, знищив два ворожих БПМ та захопив танк Т-72. Загинув від авіаудару.
- лейтенант Українець Владислав Петрович. Посмертно. Прикрив відхід своїх при наступі ворога.
- майор Чобан Степан Іванович. Посмертно. Пілот Су-27, відволік на себе ворожу авіацію над Кропивницьким.
- майор Михальчук Ігор Васильович. Керівник підрозділу танкового батальйону. Знищив численні бронемашини ворога.
- полковник Мусієнко Сергій Миколайович. Керівник підрозділу ракетних військ та артилерії. Завдав нищівних ударів противнику на Харківському напрямку.
- лейтенант Пальченко Євген Михайлович. Керівник взводу танків. Прикрив вихід бригади з оточення.
- майор Прокопенко Владислав Юрійович. Керівник танкового батальйону.
Вивів особовий склад і техніку з оточення без втрат.
- підполковник Федосенко Павло Юрійович. Керівник підрозділу 92-ї бригади. За ефективну оборону Харкова.
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Більшість із них були удостоєні найвищої нагороди держави посмертно, стало відомо під час звернення.
Президент назвав поіменно усіх нагороджених та розповів про їхні героїчні вчинки.
Повний список Героїв України виглядає так:
- старший лейтенант Білоконь Максим Віталійович. Посмертно. Брав участь у відбитті атаки ворога під час оборони Чернігова, знищив ДРГ ворога та два танки противника.
- підполковник Капічун Олександр Валерійович. Посмертно. Завдяки його героїчним діям зупинили колону ворога, знищили техніку та ворожих солдатів.
- солдат Лук'янович Олександр Володимирович. Посмертно. Під час бою знешкодив до трьох десятків одиниць техніки противника. Внаслідок авіаційного удару отримав смертельне поранення.
- молодший сержант Несольоний Михайло Михайлович. Посмертно. Загинув у ближньому бою із силами противника, коли евакуював людей.
- солдат Нікончук Андрій Валерійович. Посмертно. Захищав Київську ГЕС від нальотів російської авіації та ракетних ударів.
- лейтенант Сапило Віталій Романович. Посмертно. Командир танкового взводу. Знешкодив три десятки одиниць техніки ворога. Загинув під час авіаудару.
- головний сержант Сенюк Олексій Олександрович. Посмертно. Обороняв Чернігів, знищив два ворожих БПМ та захопив танк Т-72. Загинув від авіаудару.
- лейтенант Українець Владислав Петрович. Посмертно. Прикрив відхід своїх при наступі ворога.
- майор Чобан Степан Іванович. Посмертно. Пілот Су-27, відволік на себе ворожу авіацію над Кропивницьким.
- майор Михальчук Ігор Васильович. Керівник підрозділу танкового батальйону. Знищив численні бронемашини ворога.
- полковник Мусієнко Сергій Миколайович. Керівник підрозділу ракетних військ та артилерії. Завдав нищівних ударів противнику на Харківському напрямку.
- лейтенант Пальченко Євген Михайлович. Керівник взводу танків. Прикрив вихід бригади з оточення.
- майор Прокопенко Владислав Юрійович. Керівник танкового батальйону.
Вивів особовий склад і техніку з оточення без втрат.
- підполковник Федосенко Павло Юрійович. Керівник підрозділу 92-ї бригади. За ефективну оборону Харкова.
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