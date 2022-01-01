Зеленський присвоїв звання Героя України 15 захисникам

У четвер, 3 березня, президент Україниприсвоїв звання Героя України п’ятнадцяти українським бійцям.Більшість із них були удостоєні найвищої нагороди держави посмертно, стало відомо під час звернення.Президент назвав поіменно усіх нагороджених та розповів про їхні героїчні вчинки.Повний список Героїв України виглядає так:- старший лейтенантПосмертно. Брав участь у відбитті атаки ворога під час оборони Чернігова, знищив ДРГ ворога та два танки противника.- підполковникПосмертно. Завдяки його героїчним діям зупинили колону ворога, знищили техніку та ворожих солдатів.- солдат. Посмертно. Під час бою знешкодив до трьох десятків одиниць техніки противника. Внаслідок авіаційного удару отримав смертельне поранення.- молодший сержант. Посмертно. Загинув у ближньому бою із силами противника, коли евакуював людей.- солдатПосмертно. Захищав Київську ГЕС від нальотів російської авіації та ракетних ударів.- лейтенантПосмертно. Командир танкового взводу. Знешкодив три десятки одиниць техніки ворога. Загинув під час авіаудару.- головний сержантПосмертно. Обороняв Чернігів, знищив два ворожих БПМ та захопив танк Т-72. Загинув від авіаудару.- лейтенантПосмертно. Прикрив відхід своїх при наступі ворога.- майор. Посмертно. Пілот Су-27, відволік на себе ворожу авіацію над Кропивницьким.- майорКерівник підрозділу танкового батальйону. Знищив численні бронемашини ворога.- полковник. Керівник підрозділу ракетних військ та артилерії. Завдав нищівних ударів противнику на Харківському напрямку.- лейтенантКерівник взводу танків. Прикрив вихід бригади з оточення.- майорКерівник танкового батальйону.Вивів особовий склад і техніку з оточення без втрат.- підполковник. Керівник підрозділу 92-ї бригади. За ефективну оборону Харкова.