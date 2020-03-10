Співробітниця СММ ОБСЄ загинула під час російського обстрілу Харкова

Співробітниця СММ ОБСЄ загинула під час російського обстрілу Харкова
Марина Феніна, національний член Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, загинула 1 березня під час обстрілу в Харкові.

Як повідомляє "Українська правда" , факти загибелі своїх співробітниці вже підтвердила ОБСЄ.

"Марину вбили, коли доставляла припаси для своєї родини в місті, яке стало зоною бойових дій. У Харкові та інших містах і селищах України ракети, снаряди та ракети вражають житлові будинки та центри міст, вбиваючи та завдаючи поранень невинним мирним жителям – жінкам, чоловікам та дітям",- говориться у заяві діючого голови ОБСЄ та міністра закордонних справ Польщі Збігнєва Рау та генерального секретаря ОБСЄ Хельги Марії.

"Незважаючи на неодноразові заклики з усього міжнародного співтовариства та з усієї ОБСЄ, неспровокована військова операція проти України триває. Ми рішуче засуджуємо посилення обстрілів у міських центрах, що спричиняють загибель та поранення мирного населення, і повторюємо наш заклик до Російської Федерації до негайного припинення бойових дій і вступу до змістовного діалогу",- зазначають керівника ОБСЄ.

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Теги: СММ ОБСЄ, обстріли, загибель
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