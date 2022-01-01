Зеленський захоплюється мирними жителями, які зупиняють і беруть в полон окупантів. ВІДЕО

Українські військові продовжують знищувати російських загарбників і ламати плани ворога. Кількість вбитих окупантів сягнула 9 тисяч осіб.Про це у відеозверненні вночі 3 березня сказав президент УкраїниМирні мешканці багатьох міст дають серйозну відсіч окупантам. Вони перекривають для них усі можливі шляхи і таким чином спиняють техніку агресора. Навіть фермери беруть в полон окупантів, які не знають, за що вони воюють."Незважаючи на те, що їх більше, їх моральний стан ворога постійно поігіршується, все більше окупантів втікають назад у Росію", - сказав Зеленський.Він гордо заявив, що захоплюється мешканцями Конотопу, Баштанки, Енергодару та Мелітополя та інших міст і сіл України, які не пускають окупантів, перекриваючи їм все."Люди виходять перед ворожою технікою, це вкрай небезпечньо, але як це мужньо. Це також порятунок", - резюмував президент.Він назвав голодних російських солдат, які грабують магазини міст України, "розгубленими дітьми" і просить забрати їх додому.