Зеленський захоплюється мирними жителями, які зупиняють і беруть в полон окупантів. ВІДЕО

Зеленський захоплюється мирними жителями, які зупиняють і беруть в полон окупантів. ВІДЕО
Українські військові продовжують знищувати російських загарбників і ламати плани ворога. Кількість вбитих окупантів сягнула 9 тисяч осіб.

Про це у відеозверненні вночі 3 березня сказав президент України Володимир Зеленський.

Мирні мешканці багатьох міст дають серйозну відсіч окупантам. Вони перекривають для них усі можливі шляхи і таким чином спиняють техніку агресора. Навіть фермери беруть в полон окупантів, які не знають, за що вони воюють.

"Незважаючи на те, що їх більше, їх моральний стан ворога постійно поігіршується, все більше окупантів втікають назад у Росію", - сказав Зеленський.

Він гордо заявив, що захоплюється мешканцями Конотопу, Баштанки, Енергодару та Мелітополя та інших міст і сіл України, які не пускають окупантів, перекриваючи їм все.

"Люди виходять перед ворожою технікою, це вкрай небезпечньо, але як це мужньо. Це також порятунок", - резюмував президент.

Він назвав голодних російських солдат, які грабують магазини міст України, "розгубленими дітьми" і просить забрати їх додому.





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Теги: Зеленський, звернення
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