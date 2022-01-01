Зеленський захоплюється мирними жителями, які зупиняють і беруть в полон окупантів. ВІДЕО
Сьогодні, 01:49
Українські військові продовжують знищувати російських загарбників і ламати плани ворога. Кількість вбитих окупантів сягнула 9 тисяч осіб.
Про це у відеозверненні вночі 3 березня сказав президент України Володимир Зеленський.
Мирні мешканці багатьох міст дають серйозну відсіч окупантам. Вони перекривають для них усі можливі шляхи і таким чином спиняють техніку агресора. Навіть фермери беруть в полон окупантів, які не знають, за що вони воюють.
"Незважаючи на те, що їх більше, їх моральний стан ворога постійно поігіршується, все більше окупантів втікають назад у Росію", - сказав Зеленський.
Він гордо заявив, що захоплюється мешканцями Конотопу, Баштанки, Енергодару та Мелітополя та інших міст і сіл України, які не пускають окупантів, перекриваючи їм все.
"Люди виходять перед ворожою технікою, це вкрай небезпечньо, але як це мужньо. Це також порятунок", - резюмував президент.
Він назвав голодних російських солдат, які грабують магазини міст України, "розгубленими дітьми" і просить забрати їх додому.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це у відеозверненні вночі 3 березня сказав президент України Володимир Зеленський.
Мирні мешканці багатьох міст дають серйозну відсіч окупантам. Вони перекривають для них усі можливі шляхи і таким чином спиняють техніку агресора. Навіть фермери беруть в полон окупантів, які не знають, за що вони воюють.
"Незважаючи на те, що їх більше, їх моральний стан ворога постійно поігіршується, все більше окупантів втікають назад у Росію", - сказав Зеленський.
Він гордо заявив, що захоплюється мешканцями Конотопу, Баштанки, Енергодару та Мелітополя та інших міст і сіл України, які не пускають окупантів, перекриваючи їм все.
"Люди виходять перед ворожою технікою, це вкрай небезпечньо, але як це мужньо. Це також порятунок", - резюмував президент.
Він назвав голодних російських солдат, які грабують магазини міст України, "розгубленими дітьми" і просить забрати їх додому.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Зеленський присвоїв звання Героя України 15 захисникам
Сьогодні, 02:21
Зеленський захоплюється мирними жителями, які зупиняють і беруть в полон окупантів. ВІДЕО
Сьогодні, 01:49