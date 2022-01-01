Петиція про закриття українського неба набрала потрібну кількість підписів
Сьогодні, 00:43
Петиція про закриття повітряного простору над Україною силами НАТО набрала необхідну кількість підписів.
Про це повідомили на сторінці Верховної Ради України у телеграмі.
"Ми це зробили!!! Наше Інформаційне військо, ви - НАЙКРАЩІ!", - йдеться у дописі на сторінці українського парламенту.
Як відомо, станом на 22:50 петицію підписали 97% громадян. Для підтримки петиції не вистачало 34 713 підписів.
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Про це повідомили на сторінці Верховної Ради України у телеграмі.
"Ми це зробили!!! Наше Інформаційне військо, ви - НАЙКРАЩІ!", - йдеться у дописі на сторінці українського парламенту.
Як відомо, станом на 22:50 петицію підписали 97% громадян. Для підтримки петиції не вистачало 34 713 підписів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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