Петиція про закриття українського неба набрала потрібну кількість підписів

Петиція про закриття українського неба набрала потрібну кількість підписів
Петиція про закриття повітряного простору над Україною силами НАТО набрала необхідну кількість підписів.

Про це повідомили на сторінці Верховної Ради України у телеграмі.

"Ми це зробили!!! Наше Інформаційне військо, ви - НАЙКРАЩІ!", - йдеться у дописі на сторінці українського парламенту.

Як відомо, станом на 22:50 петицію підписали 97% громадян. Для підтримки петиції не вистачало 34 713 підписів.

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Теги: НАТО, петиція, війна
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