Кошти з єПідтримки можна використати без обмежень





Про це повідомляє



У Міністерстві цифрової трансформації повідомили, що уряд скасував усі обмеження на використання коштів програми єПідтримка.



Обмеження з карток для виплат єПідтримка вже зняли Монобанк, Альфа-Банк, ПриватБанк, А-Банк, ПУМБ, Восток та Укргазбанк.



В Альфа-банку та Райффайзен банку повідомили, що тепер з картки для вакцинованих кошти можна витратити на будь-які покупки, знімати готівку в банкоматах та касах.



Також – використовувати функції онлайн-банків: переказ грошей, оплата мобільного тощо.



Як і раніше, картку не можна поповнювати власними грошима.



Нагадуємо, що кошти з єПідтримки можна витратити на допомогу Збройним силам.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уряд дозволив витрачати кошти з єПідтримки без обмежень в умовах війни.Про це повідомляє "Українська правда" , посилаючись на пресслужби банків та Мінцифри.У Міністерстві цифрової трансформації повідомили, що уряд скасував усі обмеження на використання коштів програми єПідтримка.Обмеження з карток для виплат єПідтримка вже зняли Монобанк, Альфа-Банк, ПриватБанк, А-Банк, ПУМБ, Восток та Укргазбанк.В Альфа-банку та Райффайзен банку повідомили, що тепер з картки для вакцинованих кошти можна витратити на будь-які покупки, знімати готівку в банкоматах та касах.Також – використовувати функції онлайн-банків: переказ грошей, оплата мобільного тощо.Як і раніше, картку не можна поповнювати власними грошима.Нагадуємо, що кошти з єПідтримки можна витратити на допомогу Збройним силам.

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