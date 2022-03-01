Кошти з єПідтримки можна використати без обмежень
Сьогодні, 00:35
Уряд дозволив витрачати кошти з єПідтримки без обмежень в умовах війни.
Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на пресслужби банків та Мінцифри.
У Міністерстві цифрової трансформації повідомили, що уряд скасував усі обмеження на використання коштів програми єПідтримка.
Обмеження з карток для виплат єПідтримка вже зняли Монобанк, Альфа-Банк, ПриватБанк, А-Банк, ПУМБ, Восток та Укргазбанк.
В Альфа-банку та Райффайзен банку повідомили, що тепер з картки для вакцинованих кошти можна витратити на будь-які покупки, знімати готівку в банкоматах та касах.
Також – використовувати функції онлайн-банків: переказ грошей, оплата мобільного тощо.
Як і раніше, картку не можна поповнювати власними грошима.
Нагадуємо, що кошти з єПідтримки можна витратити на допомогу Збройним силам.
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Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на пресслужби банків та Мінцифри.
У Міністерстві цифрової трансформації повідомили, що уряд скасував усі обмеження на використання коштів програми єПідтримка.
Обмеження з карток для виплат єПідтримка вже зняли Монобанк, Альфа-Банк, ПриватБанк, А-Банк, ПУМБ, Восток та Укргазбанк.
В Альфа-банку та Райффайзен банку повідомили, що тепер з картки для вакцинованих кошти можна витратити на будь-які покупки, знімати готівку в банкоматах та касах.
Також – використовувати функції онлайн-банків: переказ грошей, оплата мобільного тощо.
Як і раніше, картку не можна поповнювати власними грошима.
Нагадуємо, що кошти з єПідтримки можна витратити на допомогу Збройним силам.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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