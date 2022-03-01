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Кошти з єПідтримки можна використати без обмежень

Кошти з єПідтримки можна використати без обмежень
Уряд дозволив витрачати кошти з єПідтримки без обмежень в умовах війни.

Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на пресслужби банків та Мінцифри.

У Міністерстві цифрової трансформації повідомили, що уряд скасував усі обмеження на використання коштів програми єПідтримка.

Обмеження з карток для виплат єПідтримка вже зняли Монобанк, Альфа-Банк, ПриватБанк, А-Банк, ПУМБ, Восток та Укргазбанк.

В Альфа-банку та Райффайзен банку повідомили, що тепер з картки для вакцинованих кошти можна витратити на будь-які покупки, знімати готівку в банкоматах та касах.

Також – використовувати функції онлайн-банків: переказ грошей, оплата мобільного тощо.

Як і раніше, картку не можна поповнювати власними грошима.

Нагадуємо, що кошти з єПідтримки можна витратити на допомогу Збройним силам.

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Теги: єПідтримка, гроші
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