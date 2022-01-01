Оприлюднили графік руху евакуаційних та регулярних потягів на 3 березня

Укрзалізниця опублікувала графік регулярних та евакуаційних рейсів по основних станціях на 3 березня.Додаткові евакуаційні рейси будуть призначені протягом дня в найбільш гарячих напрямках, - йдеться на сайті "Укрзалізниці".№017 УЖГОРОД — ХАРКІВ-ПАС. 01.56№707 ХАРКІВ-ПАС. — ТЕРНОПІЛЬ 02.20№703 ХАРКІВ-ПАС. — ТЕРНОПІЛЬ 02.20№021 ХАРКІВ-ПАС. — ТРУСКАВЕЦЬ 04.02№150 ЧЕРНІВЦІ — ПОЛТАВА.П 04.21№130 ВОРОХТА — КРЕМЕНЧУК 04.21№001 ІВАНО-ФРАНКІВСЬК — КОСТЯНТИНІВКА 04.36№138 КРАМАТОРСЬК — ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 05.38№959/960 КИЇВ — УЖГОРОД 9.00№705 ДАРНИЦЯ — ЛЬВІВ 09.00№142 ЛЬВІВ — ЛИМАН 06.23№114 ЛЬВІВ — ЛИМАН 06.23№715 ДАРНИЦЯ — ЛЬВІВ 10.00№738 КИЇВ-ПАС. — ЗАПОРІЖЖЯ 11.50№045 УЖГОРОД — КРАМАТОРСЬК 12.06№114 ЛИМАН — ЛЬВІВ 13.34№142 ЛИМАН — ЛЬВІВ 13.34№749 КИЇВ-ПАС. — ІВАНО-ФРАНКІВСЬК 14.07№749 КИЇВ-ПАС. — ЛЬВІВ 14.07№769 КИЇВ-ПАС. — КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ 14.25№055 КИЇВ-ПАС. — РАХІВ 15.02№013 КИЇВ-ПАС. — СОЛОТВИНО 17.12№792 КИЇВ-ПАС. — КРЕМЕНЧУК 17.42№790 КИЇВ-ПАС. — КРОПИВНИЦЬКИЙ 17.42№145 КИЇВ-ПАС. — ІЗМАЇЛ 17.50№081 КИЇВ-ПАС. — УЖГОРОД 18.30№067 КИЇВ-ПАС. — ВАРШАВА ВС 18.48№044 ЧЕРНІГІВ — ІВАНО-ФРАНКІВСЬК 19.06№095 КИЇВ-ПАС. — РАХІВ 19.48№029 КИЇВ-ПАС. — УЖГОРОД 20.05№049 КИЇВ-ПАС. — ТРУСКАВЕЦЬ 20.12№059 КИЇВ-ПАС. — ЧОП 20.21№057 КИЇВ-ПАС. — ВОРОХТА 20.21№038 КИЇВ-ПАС. — ЗАПОРІЖЖЯ 21.07№105 КИЇВ-ПАС. — ОДЕСА ГОЛ. 21.15№097 КИЇВ-ПАС. — КОВЕЛЬ 21.22№076 КИЇВ-ПАС. — КРИВИЙ РІГ ГОЛ 21.28№130 КРЕМЕНЧУК — ВОРОХТА 22.03№149 ПОЛТАВА.П — ЧЕРНІВЦІ 22.03№209 ХАРКІВ-ПАС. — ЧЕРНІВЦІ 22.03№017 ХАРКІВ-ПАС. — УЖГОРОД 22.10№007 КИЇВ-ПАС. — ЧЕРНІВЦІ 22.22№091 КИЇВ-ПАС. — ЛЬВІВ 22.37№046 КРАМАТОРСЬК — УЖГОРОД 22.47№907 КИЇВ-ПАС. — КРАМАТОРСЬК 22.58№080 КИЇВ-ПАС. — ДНІПРО-ГОЛ 23.05№138 ХМЕЛЬНИЦЬК — ЛИСИЧАНСЬК 23.18№771 КИЇВ-ПАС. — ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 23.46№139 КИЇВ-ПАС. — КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ 23.59№114 ЛИМАН — ЛЬВІВ 04.11№142 ЛИМАН — ЛЬВІВ 04.11№132 ЖМЕРИНКА — ЛИСИЧАНСЬК 08.20№001 ІВАНО-ФРАНКІВСЬК — КОСТЯНТИНІВКА 11.33№209 ХАРКІВ-ПАС. — ЧЕРНІВЦІ 12.25№046 ЛИСИЧАНСЬК —УЖГОРОД 12.36№114 ЛЬВІВ — ЛИМАН 14.39№142 ЛЬВІВ — ЛИМАН 14.39№017 ХАРКІВ-ПАС. — УЖГОРОД 15.09№795 ХАРКІВ-ПАС. — ДНІПРО-ГОЛ. 19.27№002 КОСТЯНТИН — ІВАНО-ФРАНКІВСЬК 21.08 1№132 ЛИСИЧАНСЬК — ЖМЕРИНКА 21.26№007 ХАРКІВ-ПАС. — ОДЕСА ГОЛ. 21.43№045 УЖГОРОД — ЛИСИЧАНСЬК 22.40038 КИЇВ ПАС -ЗАПОРІЖ 1 05.00796 ДНІПРО-ГОЛ-ХАРКІВ-ПАС 06.23006 РАХІВ - ЗАПОРІЖЖЯ 09.27738 ЗАПОРІЖ 1 -КИЇВ ПАС 09.54041 ДНІПРО-ГОЛ-ТРУСКАВЕЦЬ 14.26006 МАРІУПОЛЬ -РАХІВ 16.39738 КИЇВ ПАС -ЗАПОРІЖ 1 19.07038 КИЇВ ПАС -ЗАПОРІЖ 1 05.00796 ДНІПРО-ГОЛ-ХАРКІВ-ПАС 06.23006 РАХІВ - ЗАПОРІЖЖЯ 09.27738 ЗАПОРІЖ 1 -КИЇВ ПАС 09.54041 ДНІПРО-ГОЛ-ТРУСКАВЕЦЬ 14.26006 ЗАПОРІЖЖЯ -РАХІВ 16.39738 КИЇВ ПАС -ЗАПОРІЖ 1 19.07738 ЗАПОРІЖ 1 -КИЇВ ПАС 08.16006 РАХІВ - ЗАПОРІЖЖЯ 11.07120 ЗАПОРІЖ 1 -ЛЬВІВ 12.20006 МАРІУПОЛЬ -РАХІВ 14.45072 ЗАПОРІЖ 1 -КИЇВ ПАС 19.47068 МАРІУПОЛЬ -ЛЬВІВ 20.37038 ЗАПОРІЖ 1 -КИЇВ ПАС 21.38068 ЛЬВІВ -МАРІУПОЛЬ 22.26105 КИЇВ ПАС -ОДЕСА ГОЛ. 00.28078 ОДЕСА ГОЛ.-КОВЕЛЬ 00.58041 ДНІПРО-ГОЛ-ТРУСКАВЕЦЬ 01.05771 КИЇВ ПАС -ХМЕЛЬНИЦЬК 02.35060 ЧОП -КИЇВ ПАС 03.42058 ВОРОХТА -КИЇВ ПАС 03.42106 ОДЕСА ГОЛ.-КИЇВ ПАС 03.54081 УЖГОРОД -КИЇВ ПАС 04.31050 ТРУСКАВЕЦЬ-КИЇВ ПАС 04.42086 ЗАПОРІЖЖЯ -ЛЬВІВ 05.46056 РАХІВ -КИЇВ ПАС 06.03770 КАМ'ЯН-ПОД-КИЇВ ПАС 06.47021 ХАРКІВ-ПАС-ТРУСКАВЕЦЬ 06.54146 ІЗМАЇЛ -КИЇВ ПАС 07.45138 ЛИМАН-ХМЕЛЬНИЦЬК 09.16070 МАРІУПОЛЬ -ЛЬВІВ 10.23772 ХМЕЛЬНИЦЬК-КИЇВ ПАС 16.41769 КИЇВ ПАС -КАМ'ЯН-ПОД 17.20086 ЛЬВІВ - ЗАПОРІЖЖЯ 17.43055 КИЇВ ПАС -РАХІВ 18.07138 ХМЕЛЬНИЦЬК - ЛИМАН 19.42716 ЛЬВІВ -КИЇВ ПАС 20.50145 КИЇВ ПАС -ІЗМАЇЛ 21.08081 КИЇВ ПАС -УЖГОРОД 21.45042 ТРУСКАВЕЦЬ-ДНІПРО-ГОЛ 22.32049 КИЇВ ПАС -ТРУСКАВЕЦЬ 23.17057 КИЇВ ПАС -ВОРОХТА 23.26059 КИЇВ ПАС -ЧОП 23.26022 ТРУСКАВЕЦЬ-ХАРКІВ-ПАС 23.53На додачу до вказаних рейсів, заплановані евакуаційні рейси трьох поїздів далекого сполучення та двох електричок з Харкова у львівському напрямку з пересадкою по Хмельницькому. Також евакуаційні електрички здійснюватимуть регулярний рух від Житомира до Львова з пересадкою в Бердичеві.Також на 3 березня призначені такі евакуаційні поїзди для виїзду за кордон:№ 7603/7604 Львів – Пшемисль відправленням зі Львова о 01.51, прибуття в Пшемисль о 02.55; зворотно відправленням із Пшемисля о 04.25, прибуттям на ст. Львів о 08.12;№ 7605/7606 Львів – Пшемисль, відправленням зі Львова о 04.40, прибуття в Пшемисль о 05.45; зворотно відправленням із Пшемисля о 07.15, прибуттям на ст. Львів о 10.35;№ 950/949 Львів – Хрубешув, відправленням зі Львова 06.25, Хрубешув 10.10;№ 35/36 Львів – Пшемисль, відправленням зі Львова о 07.10, прибуття в Пшемисль о 09.07; зворотно відправленням із Пшемисля о 18.59, прибуттям на ст. Львів о 22.40;№ 7607/7608 Львів – Пшемисль, відправленням зі Львова о 08.40, прибуття в Пшемисль о 09.45; зворотно відправленням із Пшемисля о 11.25, прибуттям на ст. Львів о 14.46;№ 7609/7610 Львів – Пшемисль, відправленням зі Львова о 11.38, прибуття в Пшемисль о 12.43; зворотно відправленням із Пшемисля о 14.13, прибуттям на ст. Львів о 17.35;№ 7614/7615 Львів – Хелм, відправленням зі Львова о 14.00, прибуття до ст. Хелм о 20.30; № 7616/7617 Хелм – Львів, відправленням зі ст. Хелм о 21.30, прибуття у Львів о 05.10.№ 7611/7612 Львів – Пшемисль, відправленням зі Львова о 14.26, прибуття в Пшемисль о 15.31; зворотно відправленням із Пшемисля о 17.00, прибуттям на ст. Львів о 20.22;№ 7613/7614 Львів – Пшемисль, відправленням зі Львова о 17.13, прибуття в Пшемисль о 18.18; зворотно відправленням із Пшемисля о 19.54, прибуттям на ст. Львів о 23.20;№ 7615/7616 Львів – Пшемисль, відправленням зі Львова о 19.55, прибуття в Пшемисль о 21.13; зворотно відправленням із Пшемисля о 22.53, прибуттям на ст. Львів о 02.14;№ 7618/7619 Львів – Хелм, відправленням зі Львова о 20.45, прибуття до ст. Хелм о 03.25; № 7620/7621 Хелм – Львів, відправленням із ст. Хелм о 04.25, прибуття у Львів о 11.40.№ 67/68 Київ – Варшава з групою зарезервованих для дітей з інвалідністю вагонів Київ – Хелм, відправленням із Києва о 19.13.