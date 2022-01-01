Оприлюднили графік руху евакуаційних та регулярних потягів на 3 березня

Оприлюднили графік руху евакуаційних та регулярних потягів на 3 березня
Укрзалізниця опублікувала графік регулярних та евакуаційних рейсів по основних станціях на 3 березня.

Додаткові евакуаційні рейси будуть призначені протягом дня в найбільш гарячих напрямках, - йдеться на сайті "Укрзалізниці".

Рейси по станції Київ-Пасажирський:

№017 УЖГОРОД — ХАРКІВ-ПАС. 01.56

№707 ХАРКІВ-ПАС. — ТЕРНОПІЛЬ 02.20

№703 ХАРКІВ-ПАС. — ТЕРНОПІЛЬ 02.20

№021 ХАРКІВ-ПАС. — ТРУСКАВЕЦЬ 04.02

№150 ЧЕРНІВЦІ — ПОЛТАВА.П 04.21

№130 ВОРОХТА — КРЕМЕНЧУК 04.21

№001 ІВАНО-ФРАНКІВСЬК — КОСТЯНТИНІВКА 04.36

№138 КРАМАТОРСЬК — ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 05.38

№959/960 КИЇВ — УЖГОРОД 9.00

№705 ДАРНИЦЯ — ЛЬВІВ 09.00

№142 ЛЬВІВ — ЛИМАН 06.23

№114 ЛЬВІВ — ЛИМАН 06.23

№715 ДАРНИЦЯ — ЛЬВІВ 10.00

№738 КИЇВ-ПАС. — ЗАПОРІЖЖЯ 11.50

№045 УЖГОРОД — КРАМАТОРСЬК 12.06

№114 ЛИМАН — ЛЬВІВ 13.34

№142 ЛИМАН — ЛЬВІВ 13.34

№749 КИЇВ-ПАС. — ІВАНО-ФРАНКІВСЬК 14.07

№749 КИЇВ-ПАС. — ЛЬВІВ 14.07

№769 КИЇВ-ПАС. — КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ 14.25

№055 КИЇВ-ПАС. — РАХІВ 15.02

№013 КИЇВ-ПАС. — СОЛОТВИНО 17.12

№792 КИЇВ-ПАС. — КРЕМЕНЧУК 17.42

№790 КИЇВ-ПАС. — КРОПИВНИЦЬКИЙ 17.42

№145 КИЇВ-ПАС. — ІЗМАЇЛ 17.50

№081 КИЇВ-ПАС. — УЖГОРОД 18.30

№067 КИЇВ-ПАС. — ВАРШАВА ВС 18.48

№044 ЧЕРНІГІВ — ІВАНО-ФРАНКІВСЬК 19.06

№095 КИЇВ-ПАС. — РАХІВ 19.48

№029 КИЇВ-ПАС. — УЖГОРОД 20.05

№049 КИЇВ-ПАС. — ТРУСКАВЕЦЬ 20.12

№059 КИЇВ-ПАС. — ЧОП 20.21

№057 КИЇВ-ПАС. — ВОРОХТА 20.21

№038 КИЇВ-ПАС. — ЗАПОРІЖЖЯ 21.07

№105 КИЇВ-ПАС. — ОДЕСА ГОЛ. 21.15

№097 КИЇВ-ПАС. — КОВЕЛЬ 21.22

№076 КИЇВ-ПАС. — КРИВИЙ РІГ ГОЛ 21.28

№130 КРЕМЕНЧУК — ВОРОХТА 22.03

№149 ПОЛТАВА.П — ЧЕРНІВЦІ 22.03

№209 ХАРКІВ-ПАС. — ЧЕРНІВЦІ 22.03

№017 ХАРКІВ-ПАС. — УЖГОРОД 22.10

№007 КИЇВ-ПАС. — ЧЕРНІВЦІ 22.22

№091 КИЇВ-ПАС. — ЛЬВІВ 22.37

№046 КРАМАТОРСЬК — УЖГОРОД 22.47

№907 КИЇВ-ПАС. — КРАМАТОРСЬК 22.58

№080 КИЇВ-ПАС. — ДНІПРО-ГОЛ 23.05

№138 ХМЕЛЬНИЦЬК — ЛИСИЧАНСЬК 23.18

№771 КИЇВ-ПАС. — ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 23.46

№139 КИЇВ-ПАС. — КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ 23.59

Рейси по станції Харків:

№114 ЛИМАН — ЛЬВІВ 04.11

№142 ЛИМАН — ЛЬВІВ 04.11

№132 ЖМЕРИНКА — ЛИСИЧАНСЬК 08.20

№001 ІВАНО-ФРАНКІВСЬК — КОСТЯНТИНІВКА 11.33

№209 ХАРКІВ-ПАС. — ЧЕРНІВЦІ 12.25

№046 ЛИСИЧАНСЬК —УЖГОРОД 12.36

№114 ЛЬВІВ — ЛИМАН 14.39

№142 ЛЬВІВ — ЛИМАН 14.39

№017 ХАРКІВ-ПАС. — УЖГОРОД 15.09

№795 ХАРКІВ-ПАС. — ДНІПРО-ГОЛ. 19.27

№002 КОСТЯНТИН — ІВАНО-ФРАНКІВСЬК 21.08 1

№132 ЛИСИЧАНСЬК — ЖМЕРИНКА 21.26

№007 ХАРКІВ-ПАС. — ОДЕСА ГОЛ. 21.43

№045 УЖГОРОД — ЛИСИЧАНСЬК 22.40

Рейси по станції Дніпро:

038 КИЇВ ПАС -ЗАПОРІЖ 1 05.00

796 ДНІПРО-ГОЛ-ХАРКІВ-ПАС 06.23

006 РАХІВ - ЗАПОРІЖЖЯ 09.27

738 ЗАПОРІЖ 1 -КИЇВ ПАС 09.54

041 ДНІПРО-ГОЛ-ТРУСКАВЕЦЬ 14.26

006 МАРІУПОЛЬ -РАХІВ 16.39

738 КИЇВ ПАС -ЗАПОРІЖ 1 19.07

038 КИЇВ ПАС -ЗАПОРІЖ 1 05.00

796 ДНІПРО-ГОЛ-ХАРКІВ-ПАС 06.23

006 РАХІВ - ЗАПОРІЖЖЯ 09.27

738 ЗАПОРІЖ 1 -КИЇВ ПАС 09.54

041 ДНІПРО-ГОЛ-ТРУСКАВЕЦЬ 14.26

006 ЗАПОРІЖЖЯ -РАХІВ 16.39

738 КИЇВ ПАС -ЗАПОРІЖ 1 19.07

Рейси по станції Запоріжжя:

738 ЗАПОРІЖ 1 -КИЇВ ПАС 08.16

006 РАХІВ - ЗАПОРІЖЖЯ 11.07

120 ЗАПОРІЖ 1 -ЛЬВІВ 12.20

006 МАРІУПОЛЬ -РАХІВ 14.45

072 ЗАПОРІЖ 1 -КИЇВ ПАС 19.47

068 МАРІУПОЛЬ -ЛЬВІВ 20.37

038 ЗАПОРІЖ 1 -КИЇВ ПАС 21.38

068 ЛЬВІВ -МАРІУПОЛЬ 22.26

Рейси по станції Вінниця:

105 КИЇВ ПАС -ОДЕСА ГОЛ. 00.28

078 ОДЕСА ГОЛ.-КОВЕЛЬ 00.58

041 ДНІПРО-ГОЛ-ТРУСКАВЕЦЬ 01.05

771 КИЇВ ПАС -ХМЕЛЬНИЦЬК 02.35

060 ЧОП -КИЇВ ПАС 03.42

058 ВОРОХТА -КИЇВ ПАС 03.42

106 ОДЕСА ГОЛ.-КИЇВ ПАС 03.54

081 УЖГОРОД -КИЇВ ПАС 04.31

050 ТРУСКАВЕЦЬ-КИЇВ ПАС 04.42

086 ЗАПОРІЖЖЯ -ЛЬВІВ 05.46

056 РАХІВ -КИЇВ ПАС 06.03

770 КАМ'ЯН-ПОД-КИЇВ ПАС 06.47

021 ХАРКІВ-ПАС-ТРУСКАВЕЦЬ 06.54

146 ІЗМАЇЛ -КИЇВ ПАС 07.45

138 ЛИМАН-ХМЕЛЬНИЦЬК 09.16

070 МАРІУПОЛЬ -ЛЬВІВ 10.23

772 ХМЕЛЬНИЦЬК-КИЇВ ПАС 16.41

769 КИЇВ ПАС -КАМ'ЯН-ПОД 17.20

086 ЛЬВІВ - ЗАПОРІЖЖЯ 17.43

055 КИЇВ ПАС -РАХІВ 18.07

138 ХМЕЛЬНИЦЬК - ЛИМАН 19.42

716 ЛЬВІВ -КИЇВ ПАС 20.50

145 КИЇВ ПАС -ІЗМАЇЛ 21.08

081 КИЇВ ПАС -УЖГОРОД 21.45

042 ТРУСКАВЕЦЬ-ДНІПРО-ГОЛ 22.32

049 КИЇВ ПАС -ТРУСКАВЕЦЬ 23.17

057 КИЇВ ПАС -ВОРОХТА 23.26

059 КИЇВ ПАС -ЧОП 23.26

022 ТРУСКАВЕЦЬ-ХАРКІВ-ПАС 23.53

На додачу до вказаних рейсів, заплановані евакуаційні рейси трьох поїздів далекого сполучення та двох електричок з Харкова у львівському напрямку з пересадкою по Хмельницькому. Також евакуаційні електрички здійснюватимуть регулярний рух від Житомира до Львова з пересадкою в Бердичеві.

Також на 3 березня призначені такі евакуаційні поїзди для виїзду за кордон:

№ 7603/7604 Львів – Пшемисль відправленням зі Львова о 01.51, прибуття в Пшемисль о 02.55; зворотно відправленням із Пшемисля о 04.25, прибуттям на ст. Львів о 08.12;

№ 7605/7606 Львів – Пшемисль, відправленням зі Львова о 04.40, прибуття в Пшемисль о 05.45; зворотно відправленням із Пшемисля о 07.15, прибуттям на ст. Львів о 10.35;

№ 950/949 Львів – Хрубешув, відправленням зі Львова 06.25, Хрубешув 10.10;

№ 35/36 Львів – Пшемисль, відправленням зі Львова о 07.10, прибуття в Пшемисль о 09.07; зворотно відправленням із Пшемисля о 18.59, прибуттям на ст. Львів о 22.40;

№ 7607/7608 Львів – Пшемисль, відправленням зі Львова о 08.40, прибуття в Пшемисль о 09.45; зворотно відправленням із Пшемисля о 11.25, прибуттям на ст. Львів о 14.46;

№ 7609/7610 Львів – Пшемисль, відправленням зі Львова о 11.38, прибуття в Пшемисль о 12.43; зворотно відправленням із Пшемисля о 14.13, прибуттям на ст. Львів о 17.35;

№ 7614/7615 Львів – Хелм, відправленням зі Львова о 14.00, прибуття до ст. Хелм о 20.30; № 7616/7617 Хелм – Львів, відправленням зі ст. Хелм о 21.30, прибуття у Львів о 05.10.

№ 7611/7612 Львів – Пшемисль, відправленням зі Львова о 14.26, прибуття в Пшемисль о 15.31; зворотно відправленням із Пшемисля о 17.00, прибуттям на ст. Львів о 20.22;

№ 7613/7614 Львів – Пшемисль, відправленням зі Львова о 17.13, прибуття в Пшемисль о 18.18; зворотно відправленням із Пшемисля о 19.54, прибуттям на ст. Львів о 23.20;

№ 7615/7616 Львів – Пшемисль, відправленням зі Львова о 19.55, прибуття в Пшемисль о 21.13; зворотно відправленням із Пшемисля о 22.53, прибуттям на ст. Львів о 02.14;

№ 7618/7619 Львів – Хелм, відправленням зі Львова о 20.45, прибуття до ст. Хелм о 03.25; № 7620/7621 Хелм – Львів, відправленням із ст. Хелм о 04.25, прибуття у Львів о 11.40.

№ 67/68 Київ – Варшава з групою зарезервованих для дітей з інвалідністю вагонів Київ – Хелм, відправленням із Києва о 19.13.

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Теги: Укрзалізниця, Україна, війна
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