Оприлюднили графік руху евакуаційних та регулярних потягів на 3 березня
Сьогодні, 00:28
Укрзалізниця опублікувала графік регулярних та евакуаційних рейсів по основних станціях на 3 березня.
Додаткові евакуаційні рейси будуть призначені протягом дня в найбільш гарячих напрямках, - йдеться на сайті "Укрзалізниці".
Рейси по станції Київ-Пасажирський:
№017 УЖГОРОД — ХАРКІВ-ПАС. 01.56
№707 ХАРКІВ-ПАС. — ТЕРНОПІЛЬ 02.20
№703 ХАРКІВ-ПАС. — ТЕРНОПІЛЬ 02.20
№021 ХАРКІВ-ПАС. — ТРУСКАВЕЦЬ 04.02
№150 ЧЕРНІВЦІ — ПОЛТАВА.П 04.21
№130 ВОРОХТА — КРЕМЕНЧУК 04.21
№001 ІВАНО-ФРАНКІВСЬК — КОСТЯНТИНІВКА 04.36
№138 КРАМАТОРСЬК — ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 05.38
№959/960 КИЇВ — УЖГОРОД 9.00
№705 ДАРНИЦЯ — ЛЬВІВ 09.00
№142 ЛЬВІВ — ЛИМАН 06.23
№114 ЛЬВІВ — ЛИМАН 06.23
№715 ДАРНИЦЯ — ЛЬВІВ 10.00
№738 КИЇВ-ПАС. — ЗАПОРІЖЖЯ 11.50
№045 УЖГОРОД — КРАМАТОРСЬК 12.06
№114 ЛИМАН — ЛЬВІВ 13.34
№142 ЛИМАН — ЛЬВІВ 13.34
№749 КИЇВ-ПАС. — ІВАНО-ФРАНКІВСЬК 14.07
№749 КИЇВ-ПАС. — ЛЬВІВ 14.07
№769 КИЇВ-ПАС. — КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ 14.25
№055 КИЇВ-ПАС. — РАХІВ 15.02
№013 КИЇВ-ПАС. — СОЛОТВИНО 17.12
№792 КИЇВ-ПАС. — КРЕМЕНЧУК 17.42
№790 КИЇВ-ПАС. — КРОПИВНИЦЬКИЙ 17.42
№145 КИЇВ-ПАС. — ІЗМАЇЛ 17.50
№081 КИЇВ-ПАС. — УЖГОРОД 18.30
№067 КИЇВ-ПАС. — ВАРШАВА ВС 18.48
№044 ЧЕРНІГІВ — ІВАНО-ФРАНКІВСЬК 19.06
№095 КИЇВ-ПАС. — РАХІВ 19.48
№029 КИЇВ-ПАС. — УЖГОРОД 20.05
№049 КИЇВ-ПАС. — ТРУСКАВЕЦЬ 20.12
№059 КИЇВ-ПАС. — ЧОП 20.21
№057 КИЇВ-ПАС. — ВОРОХТА 20.21
№038 КИЇВ-ПАС. — ЗАПОРІЖЖЯ 21.07
№105 КИЇВ-ПАС. — ОДЕСА ГОЛ. 21.15
№097 КИЇВ-ПАС. — КОВЕЛЬ 21.22
№076 КИЇВ-ПАС. — КРИВИЙ РІГ ГОЛ 21.28
№130 КРЕМЕНЧУК — ВОРОХТА 22.03
№149 ПОЛТАВА.П — ЧЕРНІВЦІ 22.03
№209 ХАРКІВ-ПАС. — ЧЕРНІВЦІ 22.03
№017 ХАРКІВ-ПАС. — УЖГОРОД 22.10
№007 КИЇВ-ПАС. — ЧЕРНІВЦІ 22.22
№091 КИЇВ-ПАС. — ЛЬВІВ 22.37
№046 КРАМАТОРСЬК — УЖГОРОД 22.47
№907 КИЇВ-ПАС. — КРАМАТОРСЬК 22.58
№080 КИЇВ-ПАС. — ДНІПРО-ГОЛ 23.05
№138 ХМЕЛЬНИЦЬК — ЛИСИЧАНСЬК 23.18
№771 КИЇВ-ПАС. — ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 23.46
№139 КИЇВ-ПАС. — КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ 23.59
Рейси по станції Харків:
№114 ЛИМАН — ЛЬВІВ 04.11
№142 ЛИМАН — ЛЬВІВ 04.11
№132 ЖМЕРИНКА — ЛИСИЧАНСЬК 08.20
№001 ІВАНО-ФРАНКІВСЬК — КОСТЯНТИНІВКА 11.33
№209 ХАРКІВ-ПАС. — ЧЕРНІВЦІ 12.25
№046 ЛИСИЧАНСЬК —УЖГОРОД 12.36
№114 ЛЬВІВ — ЛИМАН 14.39
№142 ЛЬВІВ — ЛИМАН 14.39
№017 ХАРКІВ-ПАС. — УЖГОРОД 15.09
№795 ХАРКІВ-ПАС. — ДНІПРО-ГОЛ. 19.27
№002 КОСТЯНТИН — ІВАНО-ФРАНКІВСЬК 21.08 1
№132 ЛИСИЧАНСЬК — ЖМЕРИНКА 21.26
№007 ХАРКІВ-ПАС. — ОДЕСА ГОЛ. 21.43
№045 УЖГОРОД — ЛИСИЧАНСЬК 22.40
Рейси по станції Дніпро:
038 КИЇВ ПАС -ЗАПОРІЖ 1 05.00
796 ДНІПРО-ГОЛ-ХАРКІВ-ПАС 06.23
006 РАХІВ - ЗАПОРІЖЖЯ 09.27
738 ЗАПОРІЖ 1 -КИЇВ ПАС 09.54
041 ДНІПРО-ГОЛ-ТРУСКАВЕЦЬ 14.26
006 МАРІУПОЛЬ -РАХІВ 16.39
738 КИЇВ ПАС -ЗАПОРІЖ 1 19.07
038 КИЇВ ПАС -ЗАПОРІЖ 1 05.00
796 ДНІПРО-ГОЛ-ХАРКІВ-ПАС 06.23
006 РАХІВ - ЗАПОРІЖЖЯ 09.27
738 ЗАПОРІЖ 1 -КИЇВ ПАС 09.54
041 ДНІПРО-ГОЛ-ТРУСКАВЕЦЬ 14.26
006 ЗАПОРІЖЖЯ -РАХІВ 16.39
738 КИЇВ ПАС -ЗАПОРІЖ 1 19.07
Рейси по станції Запоріжжя:
738 ЗАПОРІЖ 1 -КИЇВ ПАС 08.16
006 РАХІВ - ЗАПОРІЖЖЯ 11.07
120 ЗАПОРІЖ 1 -ЛЬВІВ 12.20
006 МАРІУПОЛЬ -РАХІВ 14.45
072 ЗАПОРІЖ 1 -КИЇВ ПАС 19.47
068 МАРІУПОЛЬ -ЛЬВІВ 20.37
038 ЗАПОРІЖ 1 -КИЇВ ПАС 21.38
068 ЛЬВІВ -МАРІУПОЛЬ 22.26
Рейси по станції Вінниця:
105 КИЇВ ПАС -ОДЕСА ГОЛ. 00.28
078 ОДЕСА ГОЛ.-КОВЕЛЬ 00.58
041 ДНІПРО-ГОЛ-ТРУСКАВЕЦЬ 01.05
771 КИЇВ ПАС -ХМЕЛЬНИЦЬК 02.35
060 ЧОП -КИЇВ ПАС 03.42
058 ВОРОХТА -КИЇВ ПАС 03.42
106 ОДЕСА ГОЛ.-КИЇВ ПАС 03.54
081 УЖГОРОД -КИЇВ ПАС 04.31
050 ТРУСКАВЕЦЬ-КИЇВ ПАС 04.42
086 ЗАПОРІЖЖЯ -ЛЬВІВ 05.46
056 РАХІВ -КИЇВ ПАС 06.03
770 КАМ'ЯН-ПОД-КИЇВ ПАС 06.47
021 ХАРКІВ-ПАС-ТРУСКАВЕЦЬ 06.54
146 ІЗМАЇЛ -КИЇВ ПАС 07.45
138 ЛИМАН-ХМЕЛЬНИЦЬК 09.16
070 МАРІУПОЛЬ -ЛЬВІВ 10.23
772 ХМЕЛЬНИЦЬК-КИЇВ ПАС 16.41
769 КИЇВ ПАС -КАМ'ЯН-ПОД 17.20
086 ЛЬВІВ - ЗАПОРІЖЖЯ 17.43
055 КИЇВ ПАС -РАХІВ 18.07
138 ХМЕЛЬНИЦЬК - ЛИМАН 19.42
716 ЛЬВІВ -КИЇВ ПАС 20.50
145 КИЇВ ПАС -ІЗМАЇЛ 21.08
081 КИЇВ ПАС -УЖГОРОД 21.45
042 ТРУСКАВЕЦЬ-ДНІПРО-ГОЛ 22.32
049 КИЇВ ПАС -ТРУСКАВЕЦЬ 23.17
057 КИЇВ ПАС -ВОРОХТА 23.26
059 КИЇВ ПАС -ЧОП 23.26
022 ТРУСКАВЕЦЬ-ХАРКІВ-ПАС 23.53
На додачу до вказаних рейсів, заплановані евакуаційні рейси трьох поїздів далекого сполучення та двох електричок з Харкова у львівському напрямку з пересадкою по Хмельницькому. Також евакуаційні електрички здійснюватимуть регулярний рух від Житомира до Львова з пересадкою в Бердичеві.
Також на 3 березня призначені такі евакуаційні поїзди для виїзду за кордон:
№ 7603/7604 Львів – Пшемисль відправленням зі Львова о 01.51, прибуття в Пшемисль о 02.55; зворотно відправленням із Пшемисля о 04.25, прибуттям на ст. Львів о 08.12;
№ 7605/7606 Львів – Пшемисль, відправленням зі Львова о 04.40, прибуття в Пшемисль о 05.45; зворотно відправленням із Пшемисля о 07.15, прибуттям на ст. Львів о 10.35;
№ 950/949 Львів – Хрубешув, відправленням зі Львова 06.25, Хрубешув 10.10;
№ 35/36 Львів – Пшемисль, відправленням зі Львова о 07.10, прибуття в Пшемисль о 09.07; зворотно відправленням із Пшемисля о 18.59, прибуттям на ст. Львів о 22.40;
№ 7607/7608 Львів – Пшемисль, відправленням зі Львова о 08.40, прибуття в Пшемисль о 09.45; зворотно відправленням із Пшемисля о 11.25, прибуттям на ст. Львів о 14.46;
№ 7609/7610 Львів – Пшемисль, відправленням зі Львова о 11.38, прибуття в Пшемисль о 12.43; зворотно відправленням із Пшемисля о 14.13, прибуттям на ст. Львів о 17.35;
№ 7614/7615 Львів – Хелм, відправленням зі Львова о 14.00, прибуття до ст. Хелм о 20.30; № 7616/7617 Хелм – Львів, відправленням зі ст. Хелм о 21.30, прибуття у Львів о 05.10.
№ 7611/7612 Львів – Пшемисль, відправленням зі Львова о 14.26, прибуття в Пшемисль о 15.31; зворотно відправленням із Пшемисля о 17.00, прибуттям на ст. Львів о 20.22;
№ 7613/7614 Львів – Пшемисль, відправленням зі Львова о 17.13, прибуття в Пшемисль о 18.18; зворотно відправленням із Пшемисля о 19.54, прибуттям на ст. Львів о 23.20;
№ 7615/7616 Львів – Пшемисль, відправленням зі Львова о 19.55, прибуття в Пшемисль о 21.13; зворотно відправленням із Пшемисля о 22.53, прибуттям на ст. Львів о 02.14;
№ 7618/7619 Львів – Хелм, відправленням зі Львова о 20.45, прибуття до ст. Хелм о 03.25; № 7620/7621 Хелм – Львів, відправленням із ст. Хелм о 04.25, прибуття у Львів о 11.40.
№ 67/68 Київ – Варшава з групою зарезервованих для дітей з інвалідністю вагонів Київ – Хелм, відправленням із Києва о 19.13.
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Додаткові евакуаційні рейси будуть призначені протягом дня в найбільш гарячих напрямках, - йдеться на сайті "Укрзалізниці".
Рейси по станції Київ-Пасажирський:
№017 УЖГОРОД — ХАРКІВ-ПАС. 01.56
№707 ХАРКІВ-ПАС. — ТЕРНОПІЛЬ 02.20
№703 ХАРКІВ-ПАС. — ТЕРНОПІЛЬ 02.20
№021 ХАРКІВ-ПАС. — ТРУСКАВЕЦЬ 04.02
№150 ЧЕРНІВЦІ — ПОЛТАВА.П 04.21
№130 ВОРОХТА — КРЕМЕНЧУК 04.21
№001 ІВАНО-ФРАНКІВСЬК — КОСТЯНТИНІВКА 04.36
№138 КРАМАТОРСЬК — ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 05.38
№959/960 КИЇВ — УЖГОРОД 9.00
№705 ДАРНИЦЯ — ЛЬВІВ 09.00
№142 ЛЬВІВ — ЛИМАН 06.23
№114 ЛЬВІВ — ЛИМАН 06.23
№715 ДАРНИЦЯ — ЛЬВІВ 10.00
№738 КИЇВ-ПАС. — ЗАПОРІЖЖЯ 11.50
№045 УЖГОРОД — КРАМАТОРСЬК 12.06
№114 ЛИМАН — ЛЬВІВ 13.34
№142 ЛИМАН — ЛЬВІВ 13.34
№749 КИЇВ-ПАС. — ІВАНО-ФРАНКІВСЬК 14.07
№749 КИЇВ-ПАС. — ЛЬВІВ 14.07
№769 КИЇВ-ПАС. — КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ 14.25
№055 КИЇВ-ПАС. — РАХІВ 15.02
№013 КИЇВ-ПАС. — СОЛОТВИНО 17.12
№792 КИЇВ-ПАС. — КРЕМЕНЧУК 17.42
№790 КИЇВ-ПАС. — КРОПИВНИЦЬКИЙ 17.42
№145 КИЇВ-ПАС. — ІЗМАЇЛ 17.50
№081 КИЇВ-ПАС. — УЖГОРОД 18.30
№067 КИЇВ-ПАС. — ВАРШАВА ВС 18.48
№044 ЧЕРНІГІВ — ІВАНО-ФРАНКІВСЬК 19.06
№095 КИЇВ-ПАС. — РАХІВ 19.48
№029 КИЇВ-ПАС. — УЖГОРОД 20.05
№049 КИЇВ-ПАС. — ТРУСКАВЕЦЬ 20.12
№059 КИЇВ-ПАС. — ЧОП 20.21
№057 КИЇВ-ПАС. — ВОРОХТА 20.21
№038 КИЇВ-ПАС. — ЗАПОРІЖЖЯ 21.07
№105 КИЇВ-ПАС. — ОДЕСА ГОЛ. 21.15
№097 КИЇВ-ПАС. — КОВЕЛЬ 21.22
№076 КИЇВ-ПАС. — КРИВИЙ РІГ ГОЛ 21.28
№130 КРЕМЕНЧУК — ВОРОХТА 22.03
№149 ПОЛТАВА.П — ЧЕРНІВЦІ 22.03
№209 ХАРКІВ-ПАС. — ЧЕРНІВЦІ 22.03
№017 ХАРКІВ-ПАС. — УЖГОРОД 22.10
№007 КИЇВ-ПАС. — ЧЕРНІВЦІ 22.22
№091 КИЇВ-ПАС. — ЛЬВІВ 22.37
№046 КРАМАТОРСЬК — УЖГОРОД 22.47
№907 КИЇВ-ПАС. — КРАМАТОРСЬК 22.58
№080 КИЇВ-ПАС. — ДНІПРО-ГОЛ 23.05
№138 ХМЕЛЬНИЦЬК — ЛИСИЧАНСЬК 23.18
№771 КИЇВ-ПАС. — ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 23.46
№139 КИЇВ-ПАС. — КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ 23.59
Рейси по станції Харків:
№114 ЛИМАН — ЛЬВІВ 04.11
№142 ЛИМАН — ЛЬВІВ 04.11
№132 ЖМЕРИНКА — ЛИСИЧАНСЬК 08.20
№001 ІВАНО-ФРАНКІВСЬК — КОСТЯНТИНІВКА 11.33
№209 ХАРКІВ-ПАС. — ЧЕРНІВЦІ 12.25
№046 ЛИСИЧАНСЬК —УЖГОРОД 12.36
№114 ЛЬВІВ — ЛИМАН 14.39
№142 ЛЬВІВ — ЛИМАН 14.39
№017 ХАРКІВ-ПАС. — УЖГОРОД 15.09
№795 ХАРКІВ-ПАС. — ДНІПРО-ГОЛ. 19.27
№002 КОСТЯНТИН — ІВАНО-ФРАНКІВСЬК 21.08 1
№132 ЛИСИЧАНСЬК — ЖМЕРИНКА 21.26
№007 ХАРКІВ-ПАС. — ОДЕСА ГОЛ. 21.43
№045 УЖГОРОД — ЛИСИЧАНСЬК 22.40
Рейси по станції Дніпро:
038 КИЇВ ПАС -ЗАПОРІЖ 1 05.00
796 ДНІПРО-ГОЛ-ХАРКІВ-ПАС 06.23
006 РАХІВ - ЗАПОРІЖЖЯ 09.27
738 ЗАПОРІЖ 1 -КИЇВ ПАС 09.54
041 ДНІПРО-ГОЛ-ТРУСКАВЕЦЬ 14.26
006 МАРІУПОЛЬ -РАХІВ 16.39
738 КИЇВ ПАС -ЗАПОРІЖ 1 19.07
038 КИЇВ ПАС -ЗАПОРІЖ 1 05.00
796 ДНІПРО-ГОЛ-ХАРКІВ-ПАС 06.23
006 РАХІВ - ЗАПОРІЖЖЯ 09.27
738 ЗАПОРІЖ 1 -КИЇВ ПАС 09.54
041 ДНІПРО-ГОЛ-ТРУСКАВЕЦЬ 14.26
006 ЗАПОРІЖЖЯ -РАХІВ 16.39
738 КИЇВ ПАС -ЗАПОРІЖ 1 19.07
Рейси по станції Запоріжжя:
738 ЗАПОРІЖ 1 -КИЇВ ПАС 08.16
006 РАХІВ - ЗАПОРІЖЖЯ 11.07
120 ЗАПОРІЖ 1 -ЛЬВІВ 12.20
006 МАРІУПОЛЬ -РАХІВ 14.45
072 ЗАПОРІЖ 1 -КИЇВ ПАС 19.47
068 МАРІУПОЛЬ -ЛЬВІВ 20.37
038 ЗАПОРІЖ 1 -КИЇВ ПАС 21.38
068 ЛЬВІВ -МАРІУПОЛЬ 22.26
Рейси по станції Вінниця:
105 КИЇВ ПАС -ОДЕСА ГОЛ. 00.28
078 ОДЕСА ГОЛ.-КОВЕЛЬ 00.58
041 ДНІПРО-ГОЛ-ТРУСКАВЕЦЬ 01.05
771 КИЇВ ПАС -ХМЕЛЬНИЦЬК 02.35
060 ЧОП -КИЇВ ПАС 03.42
058 ВОРОХТА -КИЇВ ПАС 03.42
106 ОДЕСА ГОЛ.-КИЇВ ПАС 03.54
081 УЖГОРОД -КИЇВ ПАС 04.31
050 ТРУСКАВЕЦЬ-КИЇВ ПАС 04.42
086 ЗАПОРІЖЖЯ -ЛЬВІВ 05.46
056 РАХІВ -КИЇВ ПАС 06.03
770 КАМ'ЯН-ПОД-КИЇВ ПАС 06.47
021 ХАРКІВ-ПАС-ТРУСКАВЕЦЬ 06.54
146 ІЗМАЇЛ -КИЇВ ПАС 07.45
138 ЛИМАН-ХМЕЛЬНИЦЬК 09.16
070 МАРІУПОЛЬ -ЛЬВІВ 10.23
772 ХМЕЛЬНИЦЬК-КИЇВ ПАС 16.41
769 КИЇВ ПАС -КАМ'ЯН-ПОД 17.20
086 ЛЬВІВ - ЗАПОРІЖЖЯ 17.43
055 КИЇВ ПАС -РАХІВ 18.07
138 ХМЕЛЬНИЦЬК - ЛИМАН 19.42
716 ЛЬВІВ -КИЇВ ПАС 20.50
145 КИЇВ ПАС -ІЗМАЇЛ 21.08
081 КИЇВ ПАС -УЖГОРОД 21.45
042 ТРУСКАВЕЦЬ-ДНІПРО-ГОЛ 22.32
049 КИЇВ ПАС -ТРУСКАВЕЦЬ 23.17
057 КИЇВ ПАС -ВОРОХТА 23.26
059 КИЇВ ПАС -ЧОП 23.26
022 ТРУСКАВЕЦЬ-ХАРКІВ-ПАС 23.53
На додачу до вказаних рейсів, заплановані евакуаційні рейси трьох поїздів далекого сполучення та двох електричок з Харкова у львівському напрямку з пересадкою по Хмельницькому. Також евакуаційні електрички здійснюватимуть регулярний рух від Житомира до Львова з пересадкою в Бердичеві.
Також на 3 березня призначені такі евакуаційні поїзди для виїзду за кордон:
№ 7603/7604 Львів – Пшемисль відправленням зі Львова о 01.51, прибуття в Пшемисль о 02.55; зворотно відправленням із Пшемисля о 04.25, прибуттям на ст. Львів о 08.12;
№ 7605/7606 Львів – Пшемисль, відправленням зі Львова о 04.40, прибуття в Пшемисль о 05.45; зворотно відправленням із Пшемисля о 07.15, прибуттям на ст. Львів о 10.35;
№ 950/949 Львів – Хрубешув, відправленням зі Львова 06.25, Хрубешув 10.10;
№ 35/36 Львів – Пшемисль, відправленням зі Львова о 07.10, прибуття в Пшемисль о 09.07; зворотно відправленням із Пшемисля о 18.59, прибуттям на ст. Львів о 22.40;
№ 7607/7608 Львів – Пшемисль, відправленням зі Львова о 08.40, прибуття в Пшемисль о 09.45; зворотно відправленням із Пшемисля о 11.25, прибуттям на ст. Львів о 14.46;
№ 7609/7610 Львів – Пшемисль, відправленням зі Львова о 11.38, прибуття в Пшемисль о 12.43; зворотно відправленням із Пшемисля о 14.13, прибуттям на ст. Львів о 17.35;
№ 7614/7615 Львів – Хелм, відправленням зі Львова о 14.00, прибуття до ст. Хелм о 20.30; № 7616/7617 Хелм – Львів, відправленням зі ст. Хелм о 21.30, прибуття у Львів о 05.10.
№ 7611/7612 Львів – Пшемисль, відправленням зі Львова о 14.26, прибуття в Пшемисль о 15.31; зворотно відправленням із Пшемисля о 17.00, прибуттям на ст. Львів о 20.22;
№ 7613/7614 Львів – Пшемисль, відправленням зі Львова о 17.13, прибуття в Пшемисль о 18.18; зворотно відправленням із Пшемисля о 19.54, прибуттям на ст. Львів о 23.20;
№ 7615/7616 Львів – Пшемисль, відправленням зі Львова о 19.55, прибуття в Пшемисль о 21.13; зворотно відправленням із Пшемисля о 22.53, прибуттям на ст. Львів о 02.14;
№ 7618/7619 Львів – Хелм, відправленням зі Львова о 20.45, прибуття до ст. Хелм о 03.25; № 7620/7621 Хелм – Львів, відправленням із ст. Хелм о 04.25, прибуття у Львів о 11.40.
№ 67/68 Київ – Варшава з групою зарезервованих для дітей з інвалідністю вагонів Київ – Хелм, відправленням із Києва о 19.13.
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