Петиція про закриття неба над Україною зібрала вже 97% необхідних підписів





Про це повідомили у Верховній раді України.



У дописі йдеться, що за два дні стаося неймовірне - зібрали 97% підписів під петицією про закриття неба над Україною.



"Шляхетне Інформаційне військо, потрібна ваша допомога! Всього 3% або 34713 підписів і ми біля цілі збереження нашої єдиної України", - йдеться у дописі.



Підписати петицію про закритя неба над Україною можна за

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