Петиція про закриття неба над Україною зібрала вже 97% необхідних підписів

Петиція про закриття неба над Україною зібрала вже 97% необхідних підписів
Петиція про закриття повітряного простору над Україною силами НАТО набрала 97% необхідних підписів.

Про це повідомили у Верховній раді України.

У дописі йдеться, що за два дні стаося неймовірне - зібрали 97% підписів під петицією про закриття неба над Україною.

"Шляхетне Інформаційне військо, потрібна ваша допомога! Всього 3% або 34713 підписів і ми біля цілі збереження нашої єдиної України", - йдеться у дописі.

Підписати петицію про закритя неба над Україною можна за ПОСИЛАННЯМ.

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Теги: НАТО, війна, петиція, Україна
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