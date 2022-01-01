Петиція про закриття неба над Україною зібрала вже 97% необхідних підписів
02 березень, 23:51
Петиція про закриття повітряного простору над Україною силами НАТО набрала 97% необхідних підписів.
Про це повідомили у Верховній раді України.
У дописі йдеться, що за два дні стаося неймовірне - зібрали 97% підписів під петицією про закриття неба над Україною.
"Шляхетне Інформаційне військо, потрібна ваша допомога! Всього 3% або 34713 підписів і ми біля цілі збереження нашої єдиної України", - йдеться у дописі.
Підписати петицію про закритя неба над Україною можна за ПОСИЛАННЯМ.
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Про це повідомили у Верховній раді України.
У дописі йдеться, що за два дні стаося неймовірне - зібрали 97% підписів під петицією про закриття неба над Україною.
"Шляхетне Інформаційне військо, потрібна ваша допомога! Всього 3% або 34713 підписів і ми біля цілі збереження нашої єдиної України", - йдеться у дописі.
Підписати петицію про закритя неба над Україною можна за ПОСИЛАННЯМ.
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