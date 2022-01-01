У Києві уламки ворожої ракети потрапили на вокзал

У Києві уламки ворожої ракети потрапили на вокзал
У Києві відбувся ракетний удар, ціль якого була або Міноборони, або Командуванню сухопутних військ.

Про це повідомляє "Українська правда".

Перша ракета росіян була випущена в Міністерство оборони, але її збила система ППО. Уламки ракети впали біля біля Південного залізничного вокзалу. Поруч із готелем Ibis.

Ще однією ймовірною метою удару могло бути командування Сухопутних військ на Лук'янівці.

Внаслідок удару постраждала теплотраса.

За словами радника голови МВС Антона Геращенка, ворожа ракета летіла в один із центрів управління, а біля вокзалу її збила українська ППО.

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Теги: Україна, війна, Київ
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