Перемовини України та Росії не відбудуться в Біловезькій пущі, місце змінилося





Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив голова фракції «Слуги народу» у Верховній Раді України Давид Арахамія.



"Інформація про проведення перемовин в Біловезької пущі не відповідає дійсності. Перемовини дійсно будуть, але місце інше", - йдеться у дописі.



Політик сказав, що всі деталі стануть відомими пізніше.



Нагадаємо, станом на 19:40 повідомлялося, що

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