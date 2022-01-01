Перемовини України та Росії не відбудуться в Біловезькій пущі, місце змінилося
Сьогодні, 22:45
Перемовини між Україною та Росією у Біловезькій пущі на території Білорусі не відбудуться.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив голова фракції «Слуги народу» у Верховній Раді України Давид Арахамія.
"Інформація про проведення перемовин в Біловезької пущі не відповідає дійсності. Перемовини дійсно будуть, але місце інше", - йдеться у дописі.
Політик сказав, що всі деталі стануть відомими пізніше.
Нагадаємо, станом на 19:40 повідомлялося, що українська делегація їде на переговори з Росією до Біловезької пущі.
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив голова фракції «Слуги народу» у Верховній Раді України Давид Арахамія.
"Інформація про проведення перемовин в Біловезької пущі не відповідає дійсності. Перемовини дійсно будуть, але місце інше", - йдеться у дописі.
Політик сказав, що всі деталі стануть відомими пізніше.
Нагадаємо, станом на 19:40 повідомлялося, що українська делегація їде на переговори з Росією до Біловезької пущі.
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