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Перемовини України та Росії не відбудуться в Біловезькій пущі, місце змінилося

Перемовини України та Росії не відбудуться в Біловезькій пущі, місце змінилося
Перемовини між Україною та Росією у Біловезькій пущі на території Білорусі не відбудуться.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив голова фракції «Слуги народу» у Верховній Раді України Давид Арахамія.

"Інформація про проведення перемовин в Біловезької пущі не відповідає дійсності. Перемовини дійсно будуть, але місце інше", - йдеться у дописі.

Політик сказав, що всі деталі стануть відомими пізніше.

Нагадаємо, станом на 19:40 повідомлялося, що українська делегація їде на переговори з Росією до Біловезької пущі.

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Теги: війна, переговори, Україна, росія
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