Військова адміністрація повідомила про ситуацію на кордоні Волині з Білоруссю та обстановку в області загалом. ВІДЕО

Юрій Погуляйко повідомив про ситуацію на Волині станом на 22:00, 2 березня.



Юрій Погуляйко повідомив про успіхи волинян, зокрема про те, що 14 ОМБР звільнила містечко Макарів на Киїівщині та закріпилася там.



На північному кордоні Волині прориву ворожих колон не зафіксовано, ворожих диверсійно-розвідувальних груп не виявлено.



Вдосконалюємо систему блок-постів.



Укомплектували військові підрозділи вантажним автотранспортом, акумуляторами, генераторами, обігрівачами, бензопилами, спецодягом, медикаментами, побутовими речами.



Крім того, з Волині доставили першу гуманітарну допомогу на Київщину: три 20-ти тонні вантажі з продовольством, дитячим харчуванням, предметами першої необхідності до Луганщини та Києва.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Голова Волинської обласної військової адміністраціїповідомив про ситуацію на Волині станом на 22:00, 2 березня.Юрій Погуляйко повідомив про успіхи волинян, зокрема про те, що 14 ОМБР звільнила містечко Макарів на Киїівщині та закріпилася там.На північному кордоні Волині прориву ворожих колон не зафіксовано, ворожих диверсійно-розвідувальних груп не виявлено.Вдосконалюємо систему блок-постів.Укомплектували військові підрозділи вантажним автотранспортом, акумуляторами, генераторами, обігрівачами, бензопилами, спецодягом, медикаментами, побутовими речами.Крім того, з Волині доставили першу гуманітарну допомогу на Київщину: три 20-ти тонні вантажі з продовольством, дитячим харчуванням, предметами першої необхідності до Луганщини та Києва.

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