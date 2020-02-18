«Слава ЗСУ»: волинська студентка показала антипутінський мітинг у Варшаві. ФОТО
Сьогодні, 22:10
У Польщі продовжують мітингувати на підтримку України, яка бореться з російськими окупантами від 24 лютого. Чергова акція протесту відбулася вчора, 1 березня, у Варшаві, поруч із будівлею посольства РФ. Там зібралося близько тисячі людей.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла учасниця мітингу, студентка волинського вишу Варвара-Анна Дундюк.
Дівчина зазначає: мітинги у Варшаві тривають з 24 лютого по цей час. Серед учасників протесту - люди різних національностей. Окрім поляків та українців, засуджують злочинні дії Російської Федерації самі ж росіяни, білоруси та італійці.
«Я опинилася в Польщі, бо у мене тут рідні, проте чимало друзів та родичів залишились на території Батьківщини. Мені хотілося б таким вчинком підтримати кожного з них, адже це теж важливо. Моя сім'я хвилюється за наших хлопців, які тримають оборону вже сьомий день поспіль та мирне населення, яке страждає. Я сподіваюся, що все це якнайшвидше закінчиться і ми будемо святкувати перемогу», - розповіла студентка.
Щоправда, мітингувальниця переконана: Путін своє ще отримає.
«Весь світ просить зупинити агресію російських окупантів на чолі з їхнім президентом. І мені здається, що це просто так їм з рук не зійде, будуть наслідки. Я дуже сумую за всіма рідними та друзями, які залишились у Волинській, Рівненській областях та й по всій країні», - зітхає Варвара-Анна.
На мітингах люди скандують патріотичні гасла, зокрема «Слава ЗСУ», вказують напрям російському крейсеру та співають гімн України.
«Ми згуртований народ, який до кінця буде відстоювати своє! Ми разом! І більшість країн у світі також з нами!» - додає дівчина.
До слова, окрім масових протестів, у Польщі розгортають волонтерські пункти та всіляко допомагають вимушеним переселенцям.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла учасниця мітингу, студентка волинського вишу Варвара-Анна Дундюк.
Дівчина зазначає: мітинги у Варшаві тривають з 24 лютого по цей час. Серед учасників протесту - люди різних національностей. Окрім поляків та українців, засуджують злочинні дії Російської Федерації самі ж росіяни, білоруси та італійці.
«Я опинилася в Польщі, бо у мене тут рідні, проте чимало друзів та родичів залишились на території Батьківщини. Мені хотілося б таким вчинком підтримати кожного з них, адже це теж важливо. Моя сім'я хвилюється за наших хлопців, які тримають оборону вже сьомий день поспіль та мирне населення, яке страждає. Я сподіваюся, що все це якнайшвидше закінчиться і ми будемо святкувати перемогу», - розповіла студентка.
Щоправда, мітингувальниця переконана: Путін своє ще отримає.
«Весь світ просить зупинити агресію російських окупантів на чолі з їхнім президентом. І мені здається, що це просто так їм з рук не зійде, будуть наслідки. Я дуже сумую за всіма рідними та друзями, які залишились у Волинській, Рівненській областях та й по всій країні», - зітхає Варвара-Анна.
На мітингах люди скандують патріотичні гасла, зокрема «Слава ЗСУ», вказують напрям російському крейсеру та співають гімн України.
«Ми згуртований народ, який до кінця буде відстоювати своє! Ми разом! І більшість країн у світі також з нами!» - додає дівчина.
До слова, окрім масових протестів, у Польщі розгортають волонтерські пункти та всіляко допомагають вимушеним переселенцям.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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