Сітки волинських браконьєрів захищатимуть українських військових та техніку ЗСУ. ФОТО

Сітки волинських браконьєрів захищатимуть українських військових та техніку ЗСУ. ФОТО
Волинський рибоохоронний патруль передав волонтерам у місті Луцьк та місті Рожище усі сітні знаряддя лову, які вилучили у порушників.

Також волонетрам передали і безгосподарські знаряддя, знайдені та вилучені протягом останніх пів року, - повідомляють на сторінці Волинського рибоохоронного патруля.

Волонтерам предали 440 риболовецьких сіток та 24 неводи, які будуть використані для плетіння маскувальних сіток для наших військових.
Сітки волинських браконьєрів захищатимуть українських військових та техніку ЗСУ. ФОТО

Також у селищі Ратно Ковельського району громадяни добровільно передали декілька десятків сіток на потреби армії.
Сітки волинських браконьєрів захищатимуть українських військових та техніку ЗСУ. ФОТО
Сітки волинських браконьєрів захищатимуть українських військових та техніку ЗСУ. ФОТО

"Працівники Волинського рибпатруля закликають усіх, в кого є рибальські сітки, передати ці знаряддя волонтерам. Сьогодні найважливішим є наша перемога, а тому давайте гуртуватися, бути разом, допомагати нашим військовим, захисникам, волонтерам та усім, хто цього потребує. Разом ми переможемо", - йдеться на сторінці рибпатруля.

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Теги: Волинь, волонтери, війна, Волинський рибпатруль, ЗСУ
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