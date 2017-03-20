Сітки волинських браконьєрів захищатимуть українських військових та техніку ЗСУ. ФОТО

Волинський рибоохоронний патруль передав волонтерам у місті Луцьк та місті Рожище усі сітні знаряддя лову, які вилучили у порушників.Також волонетрам передали і безгосподарські знаряддя, знайдені та вилучені протягом останніх пів року, - повідомляють на сторінці Волинського рибоохоронного патруля.Волонтерам предали 440 риболовецьких сіток та 24 неводи, які будуть використані для плетіння маскувальних сіток для наших військових.Також у селищі Ратно Ковельського району громадяни добровільно передали декілька десятків сіток на потреби армії."Працівники Волинського рибпатруля закликають усіх, в кого є рибальські сітки, передати ці знаряддя волонтерам. Сьогодні найважливішим є наша перемога, а тому давайте гуртуватися, бути разом, допомагати нашим військовим, захисникам, волонтерам та усім, хто цього потребує. Разом ми переможемо", - йдеться на сторінці рибпатруля.