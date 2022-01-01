Нові життя, потужність ЗСУ та свідомий бізнес: добрі новини від ВолиньPost за 2 березня

Нові життя, потужність ЗСУ та свідомий бізнес: добрі новини від ВолиньPost за 2 березня
Друге березня, сьомий день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Сьомий день наші захисники борються з окупантом. Сьомий день ми стоїмо на інформаційному фронті, аби не пропустити жодного фейку.

Інформаційне агентство ВолиньPost продовжує писати добрі новини, аби наші читачі не переставали бачити світло у темні часи. Серед величезної кількості матеріалів уже традиційно вибрали для вас найкраще, що трапилося за день. І вкотре переконуємось, українці - найкращі.

Середа, 2 березня

На одну захисницю стало більше: на Волині жінка почала народжувати на блокпості

Уночі, 2 березня, патрульним у радіоефірі повідомили, що на одному з блокпостів їде чоловік з вагітною дружиною та потребує супроводу до медзакладу. Згодом на світ з'явилася маленька дівчинка.

На Миколаївщині місцеві жителі відібрали у ворога і спалили «Панцир-С» за 15 мільйонів доларів

Безсумнівно, наші люди - найсильніші та найпотужніші.

Колгоспники з Баштанки, самі того не розуміючи, "віджали" та спалили найновіший хвалений комплекс "Панцир-С" вартістю 15 мільйонів доларів, - повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов

До України з 16 країн світу їдуть добровольці, щоб боротися проти російських окупантів

До України з 16 країн світу їдуть добровольці, щоб боротися проти російського окупанта.

Їхня загальна кількість вже понад тисячу людей. І заявки продовжують надходити, - повідомив очільник МЗС Дмитро Кулеба.

ЗСУ вперше за тиждень війни пішли у наступ

"Одна з наших бригад просунулась на околиці Горлівки. Зараз там закріплюється. Можливо, буде розвивати наступ. Вперше за сім днів війни наші війська перейшли в наступ по одному з напрямків", - заявив радник ОП Олексій Арестович.

Затримок пенсій, виплат і допомог на Волині не буде, – соцзахист

Ще одна добра новина, тож без паніки. На Волині не передбачають затримок із соціальними виплатами одиноким матерям, людям з інвалідністю, багатодітним родинам та виплатами пенсій.

Це ж стосується і волинян, які отримують пільги на оплату житлово-комунальних послуг, чи субсидій.

Волинська та Житомирська бригади повністю звільнили від російських окупантів селище на Київщині


Пишаємось! Нашим військовим вдалося звільнити від окупантів українське селище Макарів й закріпитися на ньому.

«Слава ЗСУ»: волинська студентка показала антипутінський мітинг у Варшаві. ФОТО

У Польщі продовжують мітингувати на підтримку України, яка бореться з російськими окупантами від 24 лютого. Чергова акція протесту відбулася вчора, 1 березня, у Варшаві, поруч із будівлею посольства РФ. Там зібралося близько тисячі людей різної національності. Серед мітингарів були й росіяни. Приємно усвідомлювати, що за Україну переживає весь цивілізований світ.

І ще кілька слів про волинський бізнес, про гідні вчинки якого ми теж розповідаємо щодня

Нічний клуб «Versailles» тепер приймає вимушених переселенців. Окрім того, усім, хто потребує організують трансфер до кордону з Польщею.

Нові життя, потужність ЗСУ та свідомий бізнес: добрі новини від ВолиньPost за 2 березня


Бренд «Estro» пропонує біженцям взуття. Біженці, які опинились на території Волині, отримати свою пару можуть у Луцьку або Ковелі. Для цього слід показати паспорт. Усі деталі за посиланням.

Нові життя, потужність ЗСУ та свідомий бізнес: добрі новини від ВолиньPost за 2 березня


Невпинно працюють і швейні війська луцького бренду етнічного одягу «Edelvika».

Нові життя, потужність ЗСУ та свідомий бізнес: добрі новини від ВолиньPost за 2 березня


Медичний центр «Вел.Ю» нагадує про не менш важливу річ - здоров'я. Відтепер наші захисники та захисниці можуть зробити щеплення від правця безкоштовно. Окрім того, усім охочим пропонують знижку 25% на всі вакцини.

Деталі за посиланням.

Нові життя, потужність ЗСУ та свідомий бізнес: добрі новини від ВолиньPost за 2 березня


Чайові у кав'ярні «Цекава» бариста віддають нашим захисникам. Зауважте, коли будете чекати на свою каву.

Нові життя, потужність ЗСУ та свідомий бізнес: добрі новини від ВолиньPost за 2 березня


Смачні страви готують для наших захисників у закладі харчування «Solo».

Нові життя, потужність ЗСУ та свідомий бізнес: добрі новини від ВолиньPost за 2 березня
Нові життя, потужність ЗСУ та свідомий бізнес: добрі новини від ВолиньPost за 2 березня
Нові життя, потужність ЗСУ та свідомий бізнес: добрі новини від ВолиньPost за 2 березня


Спасибі!

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Теги: Добрі новини, бізнес, війна
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