Нові життя, потужність ЗСУ та свідомий бізнес: добрі новини від ВолиньPost за 2 березня

Середа, 2 березня

Друге березня, сьомий день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Сьомий день наші захисники борються з окупантом. Сьомий день ми стоїмо на інформаційному фронті, аби не пропустити жодного фейку.продовжує писати добрі новини, аби наші читачі не переставали бачити світло у темні часи. Серед величезної кількості матеріалів уже традиційно вибрали для вас найкраще, що трапилося за день. І вкотре переконуємось, українці - найкращі.Уночі, 2 березня, патрульним у радіоефірі повідомили, що на одному з блокпостів їде чоловік з вагітною дружиною та потребує супроводу до медзакладу. Згодом на світ з'явилася маленька дівчинка.Безсумнівно, наші люди - найсильніші та найпотужніші.Колгоспники з Баштанки, самі того не розуміючи, "віджали" та спалили найновіший хвалений комплекс "Панцир-С" вартістю 15 мільйонів доларів, - повідомив міський голова ДніпраДо України з 16 країн світу їдуть добровольці, щоб боротися проти російського окупанта.Їхня загальна кількість вже понад тисячу людей. І заявки продовжують надходити, - повідомив очільник МЗС"Одна з наших бригад просунулась на околиці Горлівки. Зараз там закріплюється. Можливо, буде розвивати наступ. Вперше за сім днів війни наші війська перейшли в наступ по одному з напрямків", - заявив радник ОПЩе одна добра новина, тож без паніки. На Волині не передбачають затримок із соціальними виплатами одиноким матерям, людям з інвалідністю, багатодітним родинам та виплатами пенсій.Це ж стосується і волинян, які отримують пільги на оплату житлово-комунальних послуг, чи субсидій.Пишаємось! Нашим військовим вдалося звільнити від окупантів українське селище Макарів й закріпитися на ньому.У Польщі продовжують мітингувати на підтримку України, яка бореться з російськими окупантами від 24 лютого. Чергова акція протесту відбулася вчора, 1 березня, у Варшаві, поруч із будівлею посольства РФ. Там зібралося близько тисячі людей різної національності. Серед мітингарів були й росіяни. Приємно усвідомлювати, що за Україну переживає весь цивілізований світ.Нічний клубтепер приймає вимушених переселенців. Окрім того, усім, хто потребує організують трансфер до кордону з Польщею.Брендпропонує біженцям взуття. Біженці, які опинились на території Волині, отримати свою пару можуть у Луцьку або Ковелі. Для цього слід показати паспорт. Усі деталі заНевпинно працюють і швейні війська луцького бренду етнічного одягуМедичний центрнагадує про не менш важливу річ - здоров'я. Відтепер наші захисники та захисниці можуть зробити щеплення від правця безкоштовно. Окрім того, усім охочим пропонують знижку 25% на всі вакцини.Деталі заЧайові у кав'ярнібариста віддають нашим захисникам. Зауважте, коли будете чекати на свою каву.Смачні страви готують для наших захисників у закладі харчуванняСпасибі!Ми в свою чергу нагадуємо: зберігайте спокій, холодний розум і перевіряйте всю інформацію. А ми обіцяємо шукати і висвітлювати добро і впевнені, що одного дня головною доброю новиною буде звістка про нашу перемогу!