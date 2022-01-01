Нові життя, потужність ЗСУ та свідомий бізнес: добрі новини від ВолиньPost за 2 березня
02 березень, 23:29
Друге березня, сьомий день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Сьомий день наші захисники борються з окупантом. Сьомий день ми стоїмо на інформаційному фронті, аби не пропустити жодного фейку.
Інформаційне агентство ВолиньPost продовжує писати добрі новини, аби наші читачі не переставали бачити світло у темні часи. Серед величезної кількості матеріалів уже традиційно вибрали для вас найкраще, що трапилося за день. І вкотре переконуємось, українці - найкращі.
Середа, 2 березня
На одну захисницю стало більше: на Волині жінка почала народжувати на блокпості
Уночі, 2 березня, патрульним у радіоефірі повідомили, що на одному з блокпостів їде чоловік з вагітною дружиною та потребує супроводу до медзакладу. Згодом на світ з'явилася маленька дівчинка.
На Миколаївщині місцеві жителі відібрали у ворога і спалили «Панцир-С» за 15 мільйонів доларів
Безсумнівно, наші люди - найсильніші та найпотужніші.
Колгоспники з Баштанки, самі того не розуміючи, "віджали" та спалили найновіший хвалений комплекс "Панцир-С" вартістю 15 мільйонів доларів, - повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов
До України з 16 країн світу їдуть добровольці, щоб боротися проти російських окупантів
До України з 16 країн світу їдуть добровольці, щоб боротися проти російського окупанта.
Їхня загальна кількість вже понад тисячу людей. І заявки продовжують надходити, - повідомив очільник МЗС Дмитро Кулеба.
ЗСУ вперше за тиждень війни пішли у наступ
"Одна з наших бригад просунулась на околиці Горлівки. Зараз там закріплюється. Можливо, буде розвивати наступ. Вперше за сім днів війни наші війська перейшли в наступ по одному з напрямків", - заявив радник ОП Олексій Арестович.
Затримок пенсій, виплат і допомог на Волині не буде, – соцзахист
Ще одна добра новина, тож без паніки. На Волині не передбачають затримок із соціальними виплатами одиноким матерям, людям з інвалідністю, багатодітним родинам та виплатами пенсій.
Це ж стосується і волинян, які отримують пільги на оплату житлово-комунальних послуг, чи субсидій.
Волинська та Житомирська бригади повністю звільнили від російських окупантів селище на Київщині
Пишаємось! Нашим військовим вдалося звільнити від окупантів українське селище Макарів й закріпитися на ньому.
«Слава ЗСУ»: волинська студентка показала антипутінський мітинг у Варшаві. ФОТО
У Польщі продовжують мітингувати на підтримку України, яка бореться з російськими окупантами від 24 лютого. Чергова акція протесту відбулася вчора, 1 березня, у Варшаві, поруч із будівлею посольства РФ. Там зібралося близько тисячі людей різної національності. Серед мітингарів були й росіяни. Приємно усвідомлювати, що за Україну переживає весь цивілізований світ.
І ще кілька слів про волинський бізнес, про гідні вчинки якого ми теж розповідаємо щодня
Нічний клуб «Versailles» тепер приймає вимушених переселенців. Окрім того, усім, хто потребує організують трансфер до кордону з Польщею.
Бренд «Estro» пропонує біженцям взуття. Біженці, які опинились на території Волині, отримати свою пару можуть у Луцьку або Ковелі. Для цього слід показати паспорт. Усі деталі за посиланням.
Невпинно працюють і швейні війська луцького бренду етнічного одягу «Edelvika».
Медичний центр «Вел.Ю» нагадує про не менш важливу річ - здоров'я. Відтепер наші захисники та захисниці можуть зробити щеплення від правця безкоштовно. Окрім того, усім охочим пропонують знижку 25% на всі вакцини.
Деталі за посиланням.
Чайові у кав'ярні «Цекава» бариста віддають нашим захисникам. Зауважте, коли будете чекати на свою каву.
Смачні страви готують для наших захисників у закладі харчування «Solo».
Спасибі!
Ми в свою чергу нагадуємо: зберігайте спокій, холодний розум і перевіряйте всю інформацію. А ми обіцяємо шукати і висвітлювати добро і впевнені, що одного дня головною доброю новиною буде звістка про нашу перемогу!
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
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Інформаційне агентство ВолиньPost продовжує писати добрі новини, аби наші читачі не переставали бачити світло у темні часи. Серед величезної кількості матеріалів уже традиційно вибрали для вас найкраще, що трапилося за день. І вкотре переконуємось, українці - найкращі.
Середа, 2 березня
На одну захисницю стало більше: на Волині жінка почала народжувати на блокпості
Уночі, 2 березня, патрульним у радіоефірі повідомили, що на одному з блокпостів їде чоловік з вагітною дружиною та потребує супроводу до медзакладу. Згодом на світ з'явилася маленька дівчинка.
На Миколаївщині місцеві жителі відібрали у ворога і спалили «Панцир-С» за 15 мільйонів доларів
Безсумнівно, наші люди - найсильніші та найпотужніші.
Колгоспники з Баштанки, самі того не розуміючи, "віджали" та спалили найновіший хвалений комплекс "Панцир-С" вартістю 15 мільйонів доларів, - повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов
До України з 16 країн світу їдуть добровольці, щоб боротися проти російських окупантів
До України з 16 країн світу їдуть добровольці, щоб боротися проти російського окупанта.
Їхня загальна кількість вже понад тисячу людей. І заявки продовжують надходити, - повідомив очільник МЗС Дмитро Кулеба.
ЗСУ вперше за тиждень війни пішли у наступ
"Одна з наших бригад просунулась на околиці Горлівки. Зараз там закріплюється. Можливо, буде розвивати наступ. Вперше за сім днів війни наші війська перейшли в наступ по одному з напрямків", - заявив радник ОП Олексій Арестович.
Затримок пенсій, виплат і допомог на Волині не буде, – соцзахист
Ще одна добра новина, тож без паніки. На Волині не передбачають затримок із соціальними виплатами одиноким матерям, людям з інвалідністю, багатодітним родинам та виплатами пенсій.
Це ж стосується і волинян, які отримують пільги на оплату житлово-комунальних послуг, чи субсидій.
Волинська та Житомирська бригади повністю звільнили від російських окупантів селище на Київщині
Пишаємось! Нашим військовим вдалося звільнити від окупантів українське селище Макарів й закріпитися на ньому.
«Слава ЗСУ»: волинська студентка показала антипутінський мітинг у Варшаві. ФОТО
У Польщі продовжують мітингувати на підтримку України, яка бореться з російськими окупантами від 24 лютого. Чергова акція протесту відбулася вчора, 1 березня, у Варшаві, поруч із будівлею посольства РФ. Там зібралося близько тисячі людей різної національності. Серед мітингарів були й росіяни. Приємно усвідомлювати, що за Україну переживає весь цивілізований світ.
І ще кілька слів про волинський бізнес, про гідні вчинки якого ми теж розповідаємо щодня
Нічний клуб «Versailles» тепер приймає вимушених переселенців. Окрім того, усім, хто потребує організують трансфер до кордону з Польщею.
Бренд «Estro» пропонує біженцям взуття. Біженці, які опинились на території Волині, отримати свою пару можуть у Луцьку або Ковелі. Для цього слід показати паспорт. Усі деталі за посиланням.
Невпинно працюють і швейні війська луцького бренду етнічного одягу «Edelvika».
Медичний центр «Вел.Ю» нагадує про не менш важливу річ - здоров'я. Відтепер наші захисники та захисниці можуть зробити щеплення від правця безкоштовно. Окрім того, усім охочим пропонують знижку 25% на всі вакцини.
Деталі за посиланням.
Чайові у кав'ярні «Цекава» бариста віддають нашим захисникам. Зауважте, коли будете чекати на свою каву.
Смачні страви готують для наших захисників у закладі харчування «Solo».
Спасибі!
Ми в свою чергу нагадуємо: зберігайте спокій, холодний розум і перевіряйте всю інформацію. А ми обіцяємо шукати і висвітлювати добро і впевнені, що одного дня головною доброю новиною буде звістка про нашу перемогу!
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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