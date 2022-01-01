На одну захисницю стало більше: на Волині жінка почала народжувати на блокпості
Сьогодні, 08:37
Цієї ночі, 2 лютого, на Волині патрульні здійснили супровід автомобіля, в якому у жінки почалися перейми.
Про це йдеться у пресслужбі патрульної поліції області.
Патрульним у радіоефірі повідомили, що на одному з блокпостів їде чоловік з вагітною дружиною та потребує супроводу до медзакладу.
Патрульні, які були неподалік, одразу під'їхали до поста, де очікував автомобіль, надали супровід до лікарні, допомогли жінці зайти і одразу передали її лікарям.
На світ з'явилася маленька дівчинка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у пресслужбі патрульної поліції області.
Патрульним у радіоефірі повідомили, що на одному з блокпостів їде чоловік з вагітною дружиною та потребує супроводу до медзакладу.
Патрульні, які були неподалік, одразу під'їхали до поста, де очікував автомобіль, надали супровід до лікарні, допомогли жінці зайти і одразу передали її лікарям.
На світ з'явилася маленька дівчинка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Миколаївщині місцеві жителі відібрали у ворога і спалили «Панцир-С» за 15 мільйонів доларів
Сьогодні, 09:10
На одну захисницю стало більше: на Волині жінка почала народжувати на блокпості
Сьогодні, 08:37
Віктор Ющенко звернувся до росіян і послав Путіна
Сьогодні, 08:30