На одну захисницю стало більше: на Волині жінка почала народжувати на блокпості

На одну захисницю стало більше: на Волині жінка почала народжувати на блокпості
Цієї ночі, 2 лютого, на Волині патрульні здійснили супровід автомобіля, в якому у жінки почалися перейми.

Про це йдеться у пресслужбі патрульної поліції області.

Патрульним у радіоефірі повідомили, що на одному з блокпостів їде чоловік з вагітною дружиною та потребує супроводу до медзакладу.

Патрульні, які були неподалік, одразу під'їхали до поста, де очікував автомобіль, надали супровід до лікарні, допомогли жінці зайти і одразу передали її лікарям.

На світ з'явилася маленька дівчинка.

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Теги: перейми, Волинь, блокпост, жінка, народила
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