На одну захисницю стало більше: на Волині жінка почала народжувати на блокпості

Цієї ночі, 2 лютого, на Волині патрульні здійснили супровід автомобіля, в якому у жінки почалися перейми.Про це йдеться у пресслужбі патрульної поліції області.Патрульним у радіоефірі повідомили, що на одному з блокпостів їде чоловік з вагітною дружиною та потребує супроводу до медзакладу.Патрульні, які були неподалік, одразу під'їхали до поста, де очікував автомобіль, надали супровід до лікарні, допомогли жінці зайти і одразу передали її лікарям.На світ з'явилася маленька дівчинка.