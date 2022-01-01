Віктор Ющенко звернувся до росіян і послав Путіна

Віктор Ющенко звернувся до Росії і Путіна, який розпочав війну в Україні.



Про це йдеться на його сторінці у



Він розпочав з того, що заявив, що наша Україна - в вогні і палає від сходу до заходу, із півдня до півночі. Гинуть наші діти, жінки, чоловіки і найдостойніші солдати і солдатки світу.



"Наш ворог - московська хунта, російський фашистський режим, т.з. "русский мир", який пішов 7 днів назад окупаційною війною на мирну мою Націю і Державу Україна. Вам цього Україна ніколи не вибачить! Принаймні в сьогоднішніх поколіннях. Ви - прокляті!



Ви не "освободітелі" - ви чума, ви кати, які приносять муки на святу Українську землю, ви поставляєте смерть моїй любій українській Нації і Державі. Вас ніхто не кличе і ніхто не хоче бачити вас в жодній Українській хаті, в жодному українському селі та містечку", - заявив Ющенко.



Він пише, що росіяни ведуть війни у Придністров'ї, Південній Осетії, Абхазії, а до недавна і в Нагірному Карабаху. Сьогоднішня війна - це 25 війна, яку веде Московія проти України-Русі. Знову ж таки війна, як завжди - окупаційна і загарбницька.



"Росіяни (знову звертаюсь до тих, хто ще думає і має совість). Ви утримуєте і підтримуєте злочинний режим, який діє від всіх Вас і Вашим іменем. Ви співучасники сьогоднішнього дня і його подій.

Навчіться думати!Потім говорити. Потім нести відповідальність простої Божої людини, яку Господь наділив совістю та відповідальністю громадянина та привів на цей світ для добрих діл.

Ми чекаємо, що ваша совість і обов'язок пробудяться і почнуть голосно говорити. Це Ваш обов'язок. Адресату бажаю покінчити зі своїм маніакальним божевіллям в спосіб, який йому найдоступніший!

Іди на х*й!" - сказав Ющенко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Колишній президент Українизвернувся до Росії і, який розпочав війну в Україні.Про це йдеться на його сторінці у Фейсбук Він розпочав з того, що заявив, що наша Україна - в вогні і палає від сходу до заходу, із півдня до півночі. Гинуть наші діти, жінки, чоловіки і найдостойніші солдати і солдатки світу."Наш ворог - московська хунта, російський фашистський режим, т.з. "русский мир", який пішов 7 днів назад окупаційною війною на мирну мою Націю і Державу Україна. Вам цього Україна ніколи не вибачить! Принаймні в сьогоднішніх поколіннях. Ви - прокляті!Ви не "освободітелі" - ви чума, ви кати, які приносять муки на святу Українську землю, ви поставляєте смерть моїй любій українській Нації і Державі. Вас ніхто не кличе і ніхто не хоче бачити вас в жодній Українській хаті, в жодному українському селі та містечку", - заявив Ющенко.Він пише, що росіяни ведуть війни у Придністров'ї, Південній Осетії, Абхазії, а до недавна і в Нагірному Карабаху. Сьогоднішня війна - це 25 війна, яку веде Московія проти України-Русі. Знову ж таки війна, як завжди - окупаційна і загарбницька."Росіяни (знову звертаюсь до тих, хто ще думає і має совість). Ви утримуєте і підтримуєте злочинний режим, який діє від всіх Вас і Вашим іменем. Ви співучасники сьогоднішнього дня і його подій.Навчіться думати!Потім говорити. Потім нести відповідальність простої Божої людини, яку Господь наділив совістю та відповідальністю громадянина та привів на цей світ для добрих діл.Ми чекаємо, що ваша совість і обов'язок пробудяться і почнуть голосно говорити. Це Ваш обов'язок. Адресату бажаю покінчити зі своїм маніакальним божевіллям в спосіб, який йому найдоступніший!Іди на х*й!" - сказав Ющенко.

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