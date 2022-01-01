У Харкові ворожа ракета потрапила у будівлю управління Нацполіції. ВІДЕО





Про це інформують на сторінці Сухопутних військ ЗСУ.



Удар нанесли на будівлю головного управління Національної поліції та СБУ.



"Ось так і виглядає "рускій мір" - йдеться у дописі.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Харкові зранку 2 березня пролунав сильний вибух.Про це інформують на сторінці Сухопутних військ ЗСУ.Удар нанесли на будівлю головного управління Національної поліції та СБУ."Ось так і виглядає "рускій мір" - йдеться у дописі.

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