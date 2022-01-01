У Харкові ворожа ракета потрапила у будівлю управління Нацполіції. ВІДЕО

У Харкові ворожа ракета потрапила у будівлю управління Нацполіції. ВІДЕО
У Харкові зранку 2 березня пролунав сильний вибух.

Про це інформують на сторінці Сухопутних військ ЗСУ.

Удар нанесли на будівлю головного управління Національної поліції та СБУ.

"Ось так і виглядає "рускій мір" - йдеться у дописі.



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Теги: Харків, ракетний удар, Нацполіція
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