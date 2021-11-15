На Миколаївщині місцеві жителі відібрали у ворога і спалили «Панцир-С» за 15 мільйонів доларів

На Миколаївщині місцеві жителі відібрали у ворога і спалили «Панцир-С» за 15 мільйонів доларів
Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив, що жителі Баштанки на Миколаївщині відібрали у ворога і спалили "хвалений комплекс "Панцир-С".

Про це повідомив Філатов у Телеграмі.

"…колгоспники з Баштанки, самі того не розуміючи, віджали та спалили найновіший хвалений комплекс "Панцир-С" вартістю 15 мільйонів доларів.

"Народ-переможець" розбігався українськими полями, як щурі", - йдеться у дописі.


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Теги: Панцим-С, Миколаївщина
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Коментарі 1
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А нафіга спалили?. Передали би нашим ЗСУ ті би розвернули та й їб..нули по кацапам
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