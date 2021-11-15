На Миколаївщині місцеві жителі відібрали у ворога і спалили «Панцир-С» за 15 мільйонів доларів

Борис Філатов повідомив, що жителі Баштанки на Миколаївщині відібрали у ворога і спалили "хвалений комплекс "Панцир-С".



Про це повідомив Філатов у Телеграмі.



"…колгоспники з Баштанки, самі того не розуміючи, віджали та спалили найновіший хвалений комплекс "Панцир-С" вартістю 15 мільйонів доларів.



"Народ-переможець" розбігався українськими полями, як щурі", - йдеться у дописі.





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