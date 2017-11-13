Тиждень війни: скільки загинуло російських окупантів в Україні

Тиждень війни: скільки загинуло російських окупантів в Україні
Станом на 7 день повномасштабного вторгнення російського окупанта, його втрати складають 5840 осіб.

Про це інформують у пресслужбі Генштабу ЗСУ.

Сумарні орієнтовні втрати противника з 24.02 до 02.03 склали:

- особового складу - 5840 осіб
- літаків – 30 од,
- гелікоптерів – 31 од,
- танків ‒ до 211,
- бойових броньованих машин ‒ 862,
- артилерійських систем – 85,
- засоби ППО - 9,
- РСЗВ - 40,
- цистерн з ПММ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,
- легкі швидкісні катери – 2 одиниці,
- автомобільної техніки - 355.

Дані уточнюються, тому що підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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Теги: російські солдати, загиблі, смерть
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