Тиждень війни: скільки загинуло російських окупантів в Україні





Про це інформують у пресслужбі Генштабу ЗСУ.



Сумарні орієнтовні втрати противника з 24.02 до 02.03 склали:



- особового складу - 5840 осіб

- літаків – 30 од,

- гелікоптерів – 31 од,

- танків ‒ до 211,

- бойових броньованих машин ‒ 862,

- артилерійських систем – 85,

- засоби ППО - 9,

- РСЗВ - 40,

- цистерн з ПММ - 60,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,

- легкі швидкісні катери – 2 одиниці,

- автомобільної техніки - 355.



Дані уточнюються, тому що підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на 7 день повномасштабного вторгнення російського окупанта, його втрати складають 5840 осіб.Про це інформують у пресслужбі Генштабу ЗСУ.Сумарні орієнтовні втрати противника з 24.02 до 02.03 склали:- особового складу - 5840 осіб- літаків – 30 од,- гелікоптерів – 31 од,- танків ‒ до 211,- бойових броньованих машин ‒ 862,- артилерійських систем – 85,- засоби ППО - 9,- РСЗВ - 40,- цистерн з ПММ - 60,- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,- легкі швидкісні катери – 2 одиниці,- автомобільної техніки - 355.Дані уточнюються, тому що підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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