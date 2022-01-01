Як працюють центри зайнятості в Україні





Про це інформують у Державному центрі зайнятості.



Також із 24 лютого 2022 року центри зайнятості тимчасово не здійснюють прийом громадян. Кар'єрний радник зв'яжеться з кожним своїм безробітним, аби узгодити алгоритм роботи.



Для додаткової інформації працюють гарячі лінії центрів зайнятості та його філій.



Реєстрація і призначення допомоги по безробіттю здійснюється через онлайн-портал «Дія».



Для отримання послуги необхідно:



1) Вам знадобиться кваліфікований електронний підпис. Якщо його немає, то покрокова інструкція додається у фотоматеріалах;

2) зареєструйтесь чи авторизуйтесь на

3) заповніть заяву, відповідаючи на питання в анкеті;

4) оберіть зручний для вас центр зайнятості, незалежно від зареєстрованого місця проживання чи перебування;

5) введіть свій номер соціального рахунку;

6) якщо немає соціального рахунку, пропустіть цей етап. Але упродовж 10 робочих днів після призначення виплат відкрийте соціальний рахунок та надішліть його реквізити на електронну пошту центру зайнятості, де подали заяву;

7) завантажте необхідні документи: паспорт, ідентифікаційний код, документ про останній вид зайнятості, документи про освіту та інші;

8) перевірте сформовані заяви та підпишіть їх кваліфікованим електронним підписом.



Далі Ви отримаєте підтвердження на електронну пошту чи на телефон про надання статусу безробітного та виплати допомоги по безробіттю або сповіщення про необхідність доопрацювання, чи аргументовану відмову.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв’язку з введенням воєнного стану в Україні реєстрація безробітних здійснюється через додаток "Дія", санкції щодо скорочення виплати допомоги по безробіттю не застосовуються.Про це інформують у Державному центрі зайнятості.Також із 24 лютого 2022 року центри зайнятості тимчасово не здійснюють прийом громадян. Кар'єрний радник зв'яжеться з кожним своїм безробітним, аби узгодити алгоритм роботи.Для додаткової інформації працюють гарячі лінії центрів зайнятості та його філій.Реєстрація і призначення допомоги по безробіттю здійснюється через онлайн-портал «Дія».Для отримання послуги необхідно:1) Вам знадобиться кваліфікований електронний підпис. Якщо його немає, то покрокова інструкція додається у фотоматеріалах;2) зареєструйтесь чи авторизуйтесь на сайті за допомогою електронного підпису;3) заповніть заяву, відповідаючи на питання в анкеті;4) оберіть зручний для вас центр зайнятості, незалежно від зареєстрованого місця проживання чи перебування;5) введіть свій номер соціального рахунку;6) якщо немає соціального рахунку, пропустіть цей етап. Але упродовж 10 робочих днів після призначення виплат відкрийте соціальний рахунок та надішліть його реквізити на електронну пошту центру зайнятості, де подали заяву;7) завантажте необхідні документи: паспорт, ідентифікаційний код, документ про останній вид зайнятості, документи про освіту та інші;8) перевірте сформовані заяви та підпишіть їх кваліфікованим електронним підписом.Далі Ви отримаєте підтвердження на електронну пошту чи на телефон про надання статусу безробітного та виплати допомоги по безробіттю або сповіщення про необхідність доопрацювання, чи аргументовану відмову.

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