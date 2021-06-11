У Миколаєві відбувається висадка російського десанту

У Миколаєві відбувається висадка російського десанту
У Миколаєві вранці 2 лютого відбувається висадка російського десанту. У місті оголосили комендантську годину.

Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

"У нас висадка десанту в районі Баловного. Це 4 вертольоти висаджується. Оголошую комендантську годину. Комендантська година до вказівок. З вулиць всі йдемо. Очікуємо. У нас тривають бої на підступах до Калинівки... Військові працюють. У місті поки нікого не треба", - сказав він.

Крім того, за його даними, з боку окупованого Севастополя у бік Миколаєва полетіли літаки. Тому оголошено повітряну тривогу. Людей закликають спустится до укриттів.

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Теги: десант, Миклаїв, вертольоти
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