«Весь світ захоплюється вами», – Зеленський до українців вранці сьомого дня війни. ЗВЕРНЕННЯ

Президентуранці 2 березня звернення виступив з черговим зверненням щодо війни з Росією. Глава держави розповів про останні новини та наголосив, за цей час в українців єдності більше, ніж за 30 років."За цей час ми по-справжньому стали єдиним цілим. Ми багато пробачили один одному. Ми полюбили один одного. Ми допомагаємо один одному. Ми боїмося один за одного", – наголосив президент."Для будь-якої нормальної людини, яка знає історію, Бабин Яр - особлива частина Європи, місце пам'яті про 100 тисяч людей, яких вбили нацисти. Ким треба бути, щоб таке місце ціллю для ракет. Ви вбиваєте вдруге жертв Голокосту. Таки ракетний удар свідчить, що для багатьох людей в Росії наш Київ абсолютно чужий", - заявив Зеленський.Він закликав мільйони євреїв в усьому світі після цього не мовчати, бо " у мовчанні народжується нацизм".На сьомий день вороги продовжують бити у житлові квартали: Маріуполь, Харків, Київ, Житомир та інші міста та селища України."Європарламент вчора аплодував кожному з нас. Це було оцінкою наших з вами зусиль. До нас приєдналися навіть такі країни, на яких ще тиждень тому розраховувала Москва. Не можна бути нейтральним", - резюмував президент.