На окремих ділянках фронту ворога відтіснили аж до російського кордону

На окремих ділянках фронту ворога відтіснили аж до російського кордону
Підрозділи 93-ї бригади "Холодний Яр" на окремих ділянках відтіснили ворога до кордону з Росією. У загарбника забрали багато техніки.

Про це йдеться на фейсбук-сторінці 93-ї ОМБр "Холодний Яр".

"Почнемо цей ранок з добрих новин. Підрозділи 93-ї бригади "Холодний Яр" на окремих ділянках відтіснили ворога до кордону з Росією", – зазначили в бригаді.

Холодноярці розбили ворожі колони й забрали у росіян багато техніки. Українські захисники пообіцяли розповісти деталі та оприлюднити фото згодом.


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Теги: війна, росіяни, Україна, ЗСУ
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