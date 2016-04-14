На окремих ділянках фронту ворога відтіснили аж до російського кордону
Сьогодні, 08:22
Підрозділи 93-ї бригади "Холодний Яр" на окремих ділянках відтіснили ворога до кордону з Росією. У загарбника забрали багато техніки.
Про це йдеться на фейсбук-сторінці 93-ї ОМБр "Холодний Яр".
"Почнемо цей ранок з добрих новин. Підрозділи 93-ї бригади "Холодний Яр" на окремих ділянках відтіснили ворога до кордону з Росією", – зазначили в бригаді.
Холодноярці розбили ворожі колони й забрали у росіян багато техніки. Українські захисники пообіцяли розповісти деталі та оприлюднити фото згодом.
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Про це йдеться на фейсбук-сторінці 93-ї ОМБр "Холодний Яр".
"Почнемо цей ранок з добрих новин. Підрозділи 93-ї бригади "Холодний Яр" на окремих ділянках відтіснили ворога до кордону з Росією", – зазначили в бригаді.
Холодноярці розбили ворожі колони й забрали у росіян багато техніки. Українські захисники пообіцяли розповісти деталі та оприлюднити фото згодом.
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