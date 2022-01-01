Сьомий день війни: яка ситуація в Україні станом на ранок 2 березня

Триває сьома доба героїчного протистояння українського народу російському вторгненню.Про це повідомляють в Генеральному штабі ЗСУ.На Подільському напрямку противник силами тринадцяти БТГр зі складу Східного ВО ЗС РФ намагається продовжити наступ по рубежу Гореничи, Гостомель, Демидів у напрямку на КИЇВ з метою блокування столиці з північного та північно-західного напрямків.У Житомирській області перебуває до трьох БТГр зі складу 5 загальновійськової армії.На Сіверському напрямку до сімнадцяти БТГр окупаційних військ, не зважаючи на втрати у живій силі та техніці, продовжують наступальні дії з метою блокування Києва з північного сходу. Загарбників зупинено в районах населених пунктів Козелець, Бобровиця, Макіїв. На іншому напрямку, у районах населених пунктів Світильня, Перемога, Гостролуччя війська противника втратили наступальний потенціал.Ворожі війська силами до двох БТГр роблять невдалі спроби утримувати в оточенні героїчні Українські міста Суми, Лебедин та Охтирка.На Слобожанському напрямку до шістнадцяти БТГр продовжують наступальну операцію у напрямку Краснограда та частиною сил до чотирьох БТГр на Ізюм. Загарбник поніс втрати та був зупинений в районі населених пунктів Богодухів, Чугуїв, Шевченкове.На Донецькому напрямку, не маючи успіху, агресор зосередив зусилля на блокуванні міста Маріуполь.На Таврійському напрямку противник продовжує наступальні дії в районах населених пунктів Скадовськ, Гола Пристань, Херсон, Снігурівка, Нова Каховка. Після перегрупування продовжує пересування у напрямку Херсона та Миколаєва. До двох БТГр діє в районах населених пунктів Василівка, Червоне Поле, Новопетрівка.У Чорноморській операційній зоні ворог здійснює розгортання корабельної групи та продовжує підготовку до проведення морської десантної операції.Не отримуючи успіхів в просуванні своїх сил противник підступно продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах критичної інфраструктури з метою залякування цивільного населення, яке мужньо пліч-о-пліч зі Збройними Силами України чинить опір.Моральний дух противника та його воля до перемоги стрімко знижуються завдяки стійкій обороні наших військ.Окупанти мають втрати на всіх напрямках. Інформація про це - дещо пізніше.