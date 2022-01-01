Boeing зупинив обслуговування авіакомпаній із Росії





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Російським авіакомпаніям перестануть постачати запчастини. Раніше російські перевізники отримали від провідних світових виробників авіадвигунів, компонентів та запчастин для літаків сповіщення про припинення співпраці.



Виробник двигунів CFM International повідомив російським авіакомпаніям про припинення всіх поставок авіаційних деталей до Росії. Російські авіакомпанії використовують близько 800 двигунів CFM56. Ними оснащуються найпопулярніші у перевізників літаки Airbus A320 та Boeing 737. Крім того, Boeing призупинив підготовку пілотів у Росії.



Нагадаємо, що Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден оголосив, що США

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