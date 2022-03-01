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США закрили небо для російських літаків

США закрили небо для російських літаків
Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден оголосив, що США закривають повітряний простір для російських літаків.

Про це йшллося у виступі Байдена, яку транслював Голос Америки, пише Українська Правда.

"Ми закриваємо повітряний простір для всіх російських перельотів...Путін зараз ізольований від світу, більше, ніж будь-коли", - сказав він.

При цьому президент США двічі повторив, що "Путін прорахувався": і щодо народу України, який всіма силами захищає Вітчизну, і щодо ООН і НАТО, які єдині у своїй позиції та діях.

Байден нагадав про санкції, які застосовують проти Путіна і Росії в усьому світі.

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Теги: Джо Байден, літаки
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