Кожному, крім Путіна, зрозуміло, що Україна перемагає, - Епіфаній

Кожному, крім Путіна, зрозуміло, що Україна перемагає, - Епіфаній
Завдяки героїзму і жертовності мільйонів українців зламано план Кремля швидко захопити столицю України та знищити нашу державність.

Про це написав Митрополит Київський і всієї України Епіфаній на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Перший день весни став шостим днем незламного опору України російській агресії. Завдяки витримці, взаємній допомозі, героїзму та жертовності мільйонів людей зламано план ворога швидко захопити столицю та знищити нашу державність. Весь цивілізований світ із захопленням дивиться на непохитність нашого протистояння тиранії", - зазначив Предстоятель Православної церкви України.

Він додав, що за свободу і майбутнє нових поколінь доводиться платити страшну ціну.

"Лише демонічною люттю можна пояснити злочинні напади російських військ на мирних мешканців, обстріли житлових районів реактивною артилерією та ракетами. Харків, Чернігів, Херсон, Маріуполь та інші міста сьогодні зазнавали атак, які не можуть бути кваліфіковані інакше, як акти державного тероризму та злочини проти людяності. Сьогодні ми довідалися про можливу ракетну атаку навіть на духовне серце України – Святу Софію", - заявив Глава ПЦУ.

Він нагадав, що російські ракети під час обстрілу телевежі влучили в Бабин Яр – місце, де нацисти знищили десятки тисяч мирних людей під час Другої світової війни. Сьогодні там знову пролилася кров – вже від рук російських злочинців, заявив владика Епіфаній.

"Попереду в нас ще важка боротьба, але вже зараз кожному, окрім хіба що самого Путіна, зрозуміло – Україна перемагає. Перемагає завдяки незламності духу, надзвичайній жертовності, завдяки силі любові. Адже ця сила, яка єднає нас з Богом та з ближніми, не може бути подолана жодною зброєю", - наголосив він.

Митрополит звернувся до захисників, запевнивши, що молиться за них, а також подякував медикам, які у цих важких обставинах рятують людські життя.

"Подяка всім, хто у будь-який спосіб докладає зусиль для досягнення нашої перемоги! Закликаю на всіх вас благословення Всевишнього Бога і благодать Його нехай перебуває з вами!" - зазначив Предстоятель ПЦУ.

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Теги: Епіфаній, війна РФ
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