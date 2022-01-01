На Київщині російські війська розстріляли лікарку, яка везла пораненого

У вівторок, 1 березня, окупаційні війська Росії розстріляли автомобіль лікарки-анестезіолога, яка везла до лікарні свого хворого племінника. Трагічний інцидент стався в селі Кухарі Київської області,, яка отримала серйозні поранення, померла.Про це написав голова МОЗна своїй сторінці у Фейсбуці.Загибель Марини Калабіної стала втратою не лише для її рідних та друзів, а й для усієї медицини, якій жінка присвятила своє життя."Це нелюди, терористи, такі злочини не можуть залишатися безкарними", – упевнений Ляшко, маючи на увазі регулярну армію РФ.Він додав, що лише напередодні зробив заяву на адресу російських співробітників медичної галузі та лікарень із закликом засудити дії президента Володимира Путіна. Український міністр попросив колег у містах РФ виходити на вулиці, протестуючи проти розв'язаної агресором війни."І вже ввечері – чергова смерть лікаря, і мої слова: йдіть ви окупанти на х** разом зі своїм кораблем! Ми вам цього не пробачимо!" – грубо направив агресора Ляшко.