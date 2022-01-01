ЗСУ знищили начальника штабу 36-ї армії Східного воєнного округу РФ

Під час боїв на Чорнобильському напрямку Збройні сили України знищили начальника штабу 36-ї армії (Улан-Уде) Східного воєнного округу РФ.Про це повідомляє Головнокомандувач ЗСУна своїй сторінці у Фейсбуці.«Весь світ бачить, як держава-агресор Російська Федерація веде криваву війну проти України, використовуючи дальню та оперативно-тактичну авіацію із застосуванням високоточної зброї дальньої дії. У прицілі російських окупантів - мирні міста, але вони холоднокровно натискають на спусковий механізм, що робить їх військовими злочинцями. Збройні Сили України дали таку відсіч агресору, що для продовження наступу він змушений проводити мобілізацію для формування резерву. Ворог втратив тактичну ініціативу та знизив темпи просування», - зазначив Валерій Залужний.Головнокомандувач також поінформував, що сьогодні під час запеклих боїв на Чорнобильському напрямку отримав поранення начальник штабу 36-ї армії (Улан-Уде) Східного воєнного округу. У Сіверському операційному районі загинув (за іншими даними, отримав поранення) командир 11 окремої десантно-штурмової бригади (Улан-Уде) Повітряно-десантних військ ЗС РФ.«У російських окупантів є два варіанти: бути знищеними або здатися. Ми на своїй землі, а тому захищатимемо її до останньої краплі крові. Як своєї, так і загарбника», - наголосив Залужний.