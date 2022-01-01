ЗСУ знищили начальника штабу 36-ї армії Східного воєнного округу РФ

ЗСУ знищили начальника штабу 36-ї армії Східного воєнного округу РФ
Під час боїв на Чорнобильському напрямку Збройні сили України знищили начальника штабу 36-ї армії (Улан-Уде) Східного воєнного округу РФ.

Про це повідомляє Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний на своїй сторінці у Фейсбуці.

«Весь світ бачить, як держава-агресор Російська Федерація веде криваву війну проти України, використовуючи дальню та оперативно-тактичну авіацію із застосуванням високоточної зброї дальньої дії. У прицілі російських окупантів - мирні міста, але вони холоднокровно натискають на спусковий механізм, що робить їх військовими злочинцями. Збройні Сили України дали таку відсіч агресору, що для продовження наступу він змушений проводити мобілізацію для формування резерву. Ворог втратив тактичну ініціативу та знизив темпи просування», - зазначив Валерій Залужний.

Головнокомандувач також поінформував, що сьогодні під час запеклих боїв на Чорнобильському напрямку отримав поранення начальник штабу 36-ї армії (Улан-Уде) Східного воєнного округу. У Сіверському операційному районі загинув (за іншими даними, отримав поранення) командир 11 окремої десантно-штурмової бригади (Улан-Уде) Повітряно-десантних військ ЗС РФ.

«У російських окупантів є два варіанти: бути знищеними або здатися. Ми на своїй землі, а тому захищатимемо її до останньої краплі крові. Як своєї, так і загарбника», - наголосив Залужний.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ЗСУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Я не можу зрозуміти одного…. Вони справді нічого не знають перед тим як опинчються у нас чи вони на стільки «дибіли» яким набридло жити в країні де править «)(уйло»
Відповісти
Вибір редактора
Крізь призму війни: добрі новини першого дня весни від ВолиньPost. ПІДБІРКА
Добрі новини у лихий час: волинський бізнес продовжує допомагати Україні
Добрі новини у лихий час: як волинський бізнес кинувся на допомогу Україні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
МВФ і Світовий банк виділять Україні понад 4 мільярди доларів
Сьогодні, 01:50
На Київщині російські війська розстріляли лікарку, яка везла пораненого
Сьогодні, 01:25
ЗСУ знищили начальника штабу 36-ї армії Східного воєнного округу РФ
Сьогодні, 01:10
Росія вже ввела в Україну понад 80% сил, – Пентагон
Сьогодні, 00:46
Російські окупанти гатять по Житомиру, обстріляли житлові будинки, лікарню. ВІДЕО
Сьогодні, 00:28
Схожі новини
Луцькі квітникарі продають квіти за символічною ціною, щоб допомогти ЗСУ Луцькі квітникарі продають квіти за символічною ціною, щоб допомогти ЗСУ
01 березень, 13:30
Війна в Україні: ситуація станом на ранок 1 березня Війна в Україні: ситуація станом на ранок 1 березня
01 березень, 07:57
96 танків, 20 «градів», 8 бензовозів: на Сумщині ЗСУ знищили техніку окупантів 96 танків, 20 «градів», 8 бензовозів: на Сумщині ЗСУ знищили техніку окупантів
28 лютий, 23:33
Україна отримала велику партію ракет класу «повітря-повітря» Україна отримала велику партію ракет класу «повітря-повітря»
27 лютий, 12:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
МВФ і Світовий банк виділять Україні понад 4 мільярди доларів
Сьогодні, 01:50
 0
На Київщині російські війська розстріляли лікарку, яка везла пораненого
Сьогодні, 01:25
 0
ЗСУ знищили начальника штабу 36-ї армії Східного воєнного округу РФ
Сьогодні, 01:10
 0
Росія вже ввела в Україну понад 80% сил, – Пентагон
Сьогодні, 00:46
 0
Російські окупанти гатять по Житомиру, обстріляли житлові будинки, лікарню. ВІДЕО
Сьогодні, 00:28
 0
Медіа
відео
1/8