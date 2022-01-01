Російські окупанти гатять по Житомиру, обстріляли житлові будинки, лікарню. ВІДЕО

Російські окупанти гатять по Житомиру, обстріляли житлові будинки, лікарню. ВІДЕО
Увечері 1 березня окупанти завдали ракетного удару по житлових будинках Житомира. Кількість постраждалих уточнюється.

Міський голова Житомира Сергій Сухомлін повідомляє, що під обстріл потрапили житлові будинки та лікарня. На місці вже працюють рятувальники.

«Щойно у житловий будинок по вулиці Сабурова поруч із нашою другою лікарнею імені Павлусенка влучила авіаційна бомба. Бомб було декілька. Будинок вщент зруйнований. У лікарні повністю вибито двері. Кількість постраждалих уточнюється. Працюють рятувальники. Дякуємо всім небайдужим міста Житомира. Спокійною ніч не буде», — заявив він.






Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко також повідомив, що окупанти завдавали удару по базі 95 бригади. За його словами, удар було завдано з території Білорусі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Україна, війна, Житомир
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Крізь призму війни: добрі новини першого дня весни від ВолиньPost. ПІДБІРКА
Добрі новини у лихий час: волинський бізнес продовжує допомагати Україні
Добрі новини у лихий час: як волинський бізнес кинувся на допомогу Україні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Російські окупанти гатять по Житомиру, обстріляли житлові будинки, лікарню. ВІДЕО
Сьогодні, 00:28
2 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
«Укрпошта» надрукує марку на тему «Русский военный корабль, иди на х*й»
01 березень, 23:56
Apple і Nike припинили продажі на офіційних сайтах в Росії
01 березень, 23:21
Чоловіків, які хотіли за хабар виїхати до Польщі через «Ягодин», відправили у військкомат
01 березень, 22:58
Схожі новини
«Укрпошта» надрукує марку на тему «Русский военный корабль, иди на х*й» «Укрпошта» надрукує марку на тему «Русский военный корабль, иди на х*й»
01 березень, 23:56
Чоловіків, які хотіли за хабар виїхати до Польщі через «Ягодин», відправили у військкомат Чоловіків, які хотіли за хабар виїхати до Польщі через «Ягодин», відправили у військкомат
01 березень, 22:58
На Миколаївщині ЗСУ разом з теробороною розбили колону ворога На Миколаївщині ЗСУ разом з теробороною розбили колону ворога
01 березень, 22:15
Зеленський назвав умову для перемовин про перемир'я з Росією Зеленський назвав умову для перемовин про перемир'я з Росією
01 березень, 21:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Російські окупанти гатять по Житомиру, обстріляли житлові будинки, лікарню. ВІДЕО
Сьогодні, 00:28
 0
2 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
«Укрпошта» надрукує марку на тему «Русский военный корабль, иди на х*й»
01 березень, 23:56
 0
Apple і Nike припинили продажі на офіційних сайтах в Росії
01 березень, 23:21
 0
Чоловіків, які хотіли за хабар виїхати до Польщі через «Ягодин», відправили у військкомат
01 березень, 22:58
 0
Медіа
відео
1/8