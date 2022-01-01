Російські окупанти гатять по Житомиру, обстріляли житлові будинки, лікарню. ВІДЕО

Увечері 1 березня окупанти завдали ракетного удару по житлових будинках Житомира. Кількість постраждалих уточнюється.Міський голова Житомира Сергій Сухомлін повідомляє, що під обстріл потрапили житлові будинки та лікарня. На місці вже працюють рятувальники.«Щойно у житловий будинок по вулиці Сабурова поруч із нашою другою лікарнею імені Павлусенка влучила авіаційна бомба. Бомб було декілька. Будинок вщент зруйнований. У лікарні повністю вибито двері. Кількість постраждалих уточнюється. Працюють рятувальники. Дякуємо всім небайдужим міста Житомира. Спокійною ніч не буде», — заявив він.Радник міністра внутрішніх справ Українитакож повідомив, що окупанти завдавали удару по базі 95 бригади. За його словами, удар було завдано з території Білорусі.