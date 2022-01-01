Російські окупанти гатять по Житомиру, обстріляли житлові будинки, лікарню. ВІДЕО
Сьогодні, 00:28
Увечері 1 березня окупанти завдали ракетного удару по житлових будинках Житомира. Кількість постраждалих уточнюється.
Міський голова Житомира Сергій Сухомлін повідомляє, що під обстріл потрапили житлові будинки та лікарня. На місці вже працюють рятувальники.
«Щойно у житловий будинок по вулиці Сабурова поруч із нашою другою лікарнею імені Павлусенка влучила авіаційна бомба. Бомб було декілька. Будинок вщент зруйнований. У лікарні повністю вибито двері. Кількість постраждалих уточнюється. Працюють рятувальники. Дякуємо всім небайдужим міста Житомира. Спокійною ніч не буде», — заявив він.
Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко також повідомив, що окупанти завдавали удару по базі 95 бригади. За його словами, удар було завдано з території Білорусі.
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Міський голова Житомира Сергій Сухомлін повідомляє, що під обстріл потрапили житлові будинки та лікарня. На місці вже працюють рятувальники.
«Щойно у житловий будинок по вулиці Сабурова поруч із нашою другою лікарнею імені Павлусенка влучила авіаційна бомба. Бомб було декілька. Будинок вщент зруйнований. У лікарні повністю вибито двері. Кількість постраждалих уточнюється. Працюють рятувальники. Дякуємо всім небайдужим міста Житомира. Спокійною ніч не буде», — заявив він.
Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко також повідомив, що окупанти завдавали удару по базі 95 бригади. За його словами, удар було завдано з території Білорусі.
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