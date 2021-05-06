«Укрпошта» надрукує марку на тему «Русский военный корабль, иди на х*й»
01 березень, 23:56
Укрпошта оголосила національний конкурс ілюстрацій на тему "Русский военный корабль, иди на х*й".
Для того, щоб обрати найкращий варіант оформлення оголосили конкурс. Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.
За словами Смілянського, українська марка, яка є таким же символом держави, як прапор, герб та гімн сьогодні святкує ювілей – 30 років. На честь цього свята в Укрпошті багато чого планували, але через війну з Росією вирішили святкування замінити Всеукраїнським народним конкурсом – конкурсом на кращий ескіз поштової марки під назвою: «Русский военный корабль, иди на#уй!».
"Марка обов'язково буде міжнародна, тож кожен зможе її відправити в будь яку країну. Терміни стислі, бо дуже хочемо самі її вже відправити. Тому закликаємо як професійних ілюстраторів, так і аматорів та всіх бажаючих долучитися до конкурсу - малювати ескізи та відправляти до 4 березня на адресу [email protected] з позначкою «Конкурс», з вказанням прізвища та імені автора роботи і його контактних даних (телефон або e-mail). Ескіз необхідно представити у вигляді малюнка, графічного макета з візуалізацією в електронному вигляді у форматі jpeg, 600 dpi. Кількість робіт від одного учасника не обмежена", - йдеться у дописі.
Усі надіслані на конкурс роботи будуть представлені на сторінці Укрпошти у Facebook (https://www.facebook.com/ukrposhta) для проведення народного голосування. Конкурсна робота, що набере найбільшу кількість голосів, буде надрукована Укрпоштою масовим тиражем на першій українській поштовій марці в умовах воєнного стану.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Для того, щоб обрати найкращий варіант оформлення оголосили конкурс. Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.
За словами Смілянського, українська марка, яка є таким же символом держави, як прапор, герб та гімн сьогодні святкує ювілей – 30 років. На честь цього свята в Укрпошті багато чого планували, але через війну з Росією вирішили святкування замінити Всеукраїнським народним конкурсом – конкурсом на кращий ескіз поштової марки під назвою: «Русский военный корабль, иди на#уй!».
"Марка обов'язково буде міжнародна, тож кожен зможе її відправити в будь яку країну. Терміни стислі, бо дуже хочемо самі її вже відправити. Тому закликаємо як професійних ілюстраторів, так і аматорів та всіх бажаючих долучитися до конкурсу - малювати ескізи та відправляти до 4 березня на адресу [email protected] з позначкою «Конкурс», з вказанням прізвища та імені автора роботи і його контактних даних (телефон або e-mail). Ескіз необхідно представити у вигляді малюнка, графічного макета з візуалізацією в електронному вигляді у форматі jpeg, 600 dpi. Кількість робіт від одного учасника не обмежена", - йдеться у дописі.
Усі надіслані на конкурс роботи будуть представлені на сторінці Укрпошти у Facebook (https://www.facebook.com/ukrposhta) для проведення народного голосування. Конкурсна робота, що набере найбільшу кількість голосів, буде надрукована Укрпоштою масовим тиражем на першій українській поштовій марці в умовах воєнного стану.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
2 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
«Укрпошта» надрукує марку на тему «Русский военный корабль, иди на х*й»
01 березень, 23:56
Apple і Nike припинили продажі на офіційних сайтах в Росії
01 березень, 23:21
Чоловіків, які хотіли за хабар виїхати до Польщі через «Ягодин», відправили у військкомат
01 березень, 22:58