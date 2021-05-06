«Укрпошта» надрукує марку на тему «Русский военный корабль, иди на х*й»





Для того, щоб обрати найкращий варіант оформлення оголосили конкурс. Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.



За словами Смілянського, українська марка, яка є таким же символом держави, як прапор, герб та гімн сьогодні святкує ювілей – 30 років. На честь цього свята в Укрпошті багато чого планували, але через війну з Росією вирішили святкування замінити Всеукраїнським народним конкурсом – конкурсом на кращий ескіз поштової марки під назвою: «Русский военный корабль, иди на#уй!».



"Марка обов'язково буде міжнародна, тож кожен зможе її відправити в будь яку країну. Терміни стислі, бо дуже хочемо самі її вже відправити. Тому закликаємо як професійних ілюстраторів, так і аматорів та всіх бажаючих долучитися до конкурсу - малювати ескізи та відправляти до 4 березня на адресу



Усі надіслані на конкурс роботи будуть представлені на сторінці Укрпошти у Facebook (https://www.facebook.com/ukrposhta) для проведення народного голосування. Конкурсна робота, що набере найбільшу кількість голосів, буде надрукована Укрпоштою масовим тиражем на першій українській поштовій марці в умовах воєнного стану.

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