Apple і Nike припинили продажі на офіційних сайтах в Росії

Apple і Nike припинили продажі на офіційних сайтах в Росії
Техгігант Apple і відомий спортивний бренд Nike припинили продажі на своїх офіційних сайтах.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Дякуємо, Тім Кук", – прокоментував він рішення Apple на своєму телеграм-каналі.

На сайті Apple відображається повідомлення про те, що доставка справді неможливо зробити замовлення, відображається повідомлення, що доставка наразі не доступна.

Також у телеграм-каналі ЗСУ повідомили, що компанія також заявила, що припиняє весь експорт у країну та обмежує використання інших сервісів.

Також на сторінці ЗСУ йдеться про те, що Nike також закрив продажі на офіційному сайті в Росії та у додатку.

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Теги: росія, блокада
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