Apple і Nike припинили продажі на офіційних сайтах в Росії

Техгігант Apple і відомий спортивний бренд Nike припинили продажі на своїх офіційних сайтах.Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров."Дякуємо, Тім Кук", – прокоментував він рішення Apple на своєму телеграм-каналі.На сайті Apple відображається повідомлення про те, що доставка справді неможливо зробити замовлення, відображається повідомлення, що доставка наразі не доступна.Також у телеграм-каналі ЗСУ повідомили, що компанія також заявила, що припиняє весь експорт у країну та обмежує використання інших сервісів.Також на сторінці ЗСУ йдеться про те, що Nike також закрив продажі на офіційному сайті в Росії та у додатку.