Apple і Nike припинили продажі на офіційних сайтах в Росії
01 березень, 23:21
Техгігант Apple і відомий спортивний бренд Nike припинили продажі на своїх офіційних сайтах.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Дякуємо, Тім Кук", – прокоментував він рішення Apple на своєму телеграм-каналі.
На сайті Apple відображається повідомлення про те, що доставка справді неможливо зробити замовлення, відображається повідомлення, що доставка наразі не доступна.
Також у телеграм-каналі ЗСУ повідомили, що компанія також заявила, що припиняє весь експорт у країну та обмежує використання інших сервісів.
Також на сторінці ЗСУ йдеться про те, що Nike також закрив продажі на офіційному сайті в Росії та у додатку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Дякуємо, Тім Кук", – прокоментував він рішення Apple на своєму телеграм-каналі.
На сайті Apple відображається повідомлення про те, що доставка справді неможливо зробити замовлення, відображається повідомлення, що доставка наразі не доступна.
Також у телеграм-каналі ЗСУ повідомили, що компанія також заявила, що припиняє весь експорт у країну та обмежує використання інших сервісів.
Також на сторінці ЗСУ йдеться про те, що Nike також закрив продажі на офіційному сайті в Росії та у додатку.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
2 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
«Укрпошта» надрукує марку на тему «Русский военный корабль, иди на х*й»
01 березень, 23:56
Apple і Nike припинили продажі на офіційних сайтах в Росії
01 березень, 23:21
Чоловіків, які хотіли за хабар виїхати до Польщі через «Ягодин», відправили у військкомат
01 березень, 22:58
Поліклініки та амбулаторії Луцька працюють у звичному режимі. ВІДЕО
01 березень, 22:37