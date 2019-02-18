Поліклініки та амбулаторії Луцька працюють у звичному режимі. ВІДЕО





Про це розповів Віктор Пахарчук.



Як і зазвичай на роботу ходять і сімейні лікарі, і вузькопрофільні спеціалісти.



"Працюють з 8 години ранку до 8 години вечора. Пацієнти можуть звернутися як за випискою пільгових рецептів, так і по доступних ліках, інсулінах. Всюди в нас надається медична допомога в повному об’ємі", – каже Віктор Пахарчук.



Більшість пацієнтів зараз телефонують сімейним лікарям, щоб отримати консультацію, – розповіла сімейна лікарка Любов Кушнірук. З її слів, протягом години до неї на прийом прийшли кілька пацієнтів.



"Якщо я можу проконсультувати, то консультую пацієнтів в телефонному режимі. Так безпечніше і для них, якщо питання нетермінове і я знаю, що я можу це зробити. Решта пацієнтів, кому потрібно, приходять. По запису, без запису – оскільки їх не так багато, то ми приймаємо всіх: своїх пацієнтів, не своїх", – сказала сімейна лікарка.



Зі слів медичного директора міського центру первинної медичної допомоги, є випадки коронавірусу. Скільки їх – не назвав. Попередньої доби в центрі вакцинації щеплення зробили 10-ро лучан.





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