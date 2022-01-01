На Миколаївщині ЗСУ разом з теробороною розбили колону ворога

На Миколаївщині ЗСУ разом з теробороною розбили колону ворога
Під Миколаєвом Збройні сили України розбомбили колону російських окупантів.

Про це повідомляє голова Кіровоградської обласної держадміністрації Марія Чорна.

"Цілий день ми слідкували за пересуванням колони окупантів з боку Миколаєва. Тепер можу поділитись хорошими новинами. Колона російських військових дійшла Баштанки, де зустріла жорстокий спротив. Тут її розбомбила наша авіація, а місцева тероборона ганяла полями", - йдеться у дописі.

Загарбники втекли в бік Нового Бугу, але це їм не допомогло. Наші ЗСУ обстріляли та спалили решту колони - декілька десятків одиниць бронетехніки.

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Теги: війна, Миколаївщина, Україна
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