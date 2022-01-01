Як на Волині отримують допомогу з-за кордону

Як на Волині отримують допомогу з-за кордону
У координаційному центрі Волині розповіли, як реалізується робота з отримання закордонної допомоги.

Алгоритм збору, отримання, доставки та розподілу гуманітарної допомоги з-за кордону такий:

Потрібно звернутися до колцентру Координаційного центру Волині за телефонами 068 233 46 08 або 096 881 80 91.

У центрі налагоджена оперативна комунікація з прикордонними та митними службами, організуємо зелений коридор.

Для швидкого переміщення гуманітарної допомоги працюють 4 логістичних хаби – в Любліні, Хелмі (Республіка Польща) та два – у Луцьку.

Гуманітарний вантаж сортується, розподіляється відповідно до потреб і запитів та доправляється до місць призначення.


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Теги: Волинь, допомога, координаційний центр
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