Як на Волині отримують допомогу з-за кордону
Сьогодні, 21:35
У координаційному центрі Волині розповіли, як реалізується робота з отримання закордонної допомоги.
Алгоритм збору, отримання, доставки та розподілу гуманітарної допомоги з-за кордону такий:
Потрібно звернутися до колцентру Координаційного центру Волині за телефонами 068 233 46 08 або 096 881 80 91.
У центрі налагоджена оперативна комунікація з прикордонними та митними службами, організуємо зелений коридор.
Для швидкого переміщення гуманітарної допомоги працюють 4 логістичних хаби – в Любліні, Хелмі (Республіка Польща) та два – у Луцьку.
Гуманітарний вантаж сортується, розподіляється відповідно до потреб і запитів та доправляється до місць призначення.
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Алгоритм збору, отримання, доставки та розподілу гуманітарної допомоги з-за кордону такий:
Потрібно звернутися до колцентру Координаційного центру Волині за телефонами 068 233 46 08 або 096 881 80 91.
У центрі налагоджена оперативна комунікація з прикордонними та митними службами, організуємо зелений коридор.
Для швидкого переміщення гуманітарної допомоги працюють 4 логістичних хаби – в Любліні, Хелмі (Республіка Польща) та два – у Луцьку.
Гуманітарний вантаж сортується, розподіляється відповідно до потреб і запитів та доправляється до місць призначення.
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