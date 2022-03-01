Зеленський назвав умову для перемовин про перемир'я з Росією





Про це Володимир Зеленський сказав міжнародній новинній агенції Reuters, - пише



Президент зазначив, що Росії треба принаймні припинити бомбардування людей і лише після цього можна сідати за стіл перемовин.



Зеленський сказав, що наразі російські окупанти здійснюють бомбардування цивільних об'єктів у великих містах України, щоби делегація російських загарбників мала змогу тиснути на Україну на перемовинах, а не вести раціональні та зважені дискусії щодо перемир’я.



Президент також подякував урядам країн-членів НАТО за надання збройної та фінансової підтримки. Проте він виразив жаль, що уряди Заходу не запровадили превентивні санкції проти Росії до початку вторгнення. На його думку, якби Захід запровадив пакет суворих санкцій до початку вторгнення російських військ в Україну, скоріше за все, вторгнення російської армії до України не сталося би.



Зеленський попередив західні уряди, що вони захищають самих себе, допомагаючи Україні, бо в разі перемоги російських окупантів, їм доведеться мати справу із загрозою російського вторгнення власноруч.



Проте, президент каже, що, крім збройної підтримки, Україна потребує, аби НАТО закрили небо над Україною.



За словами Зеленського, Байден особисто в телефонній розмові переконував його, що закриття неба над Україно з боку НАТО "не на часі".



"Це не втягування країн НАТО у війну. Якщо чесно, у війну давно всі вже втягнуті, і точно не Україна – втягнула Росія, в даному випадку. Повномасштабна війна ведеться. І всі вважають, що вона так швидко мине", - сказав Володимир Зеленський.



Президент Зеленський також закликав країни НАТО дати чітку відповідь, чи має Україна перспективу членства у військовому альянсі.



Якщо Альянс не готовий до можливості вступу України до НАТО через погрози Росії, тоді президент зазначив, що країни НАТО повинні надати юридичні гарантії безпеки України. Такі гарантії повинні передбачити механізми забезпечення непорушності її території та кордонів та особливих відносин України з усіма її країнами-сусідами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент Володимир Зеленський назвав попередню умову для російських окупантів перед тим, як починати перемовини щодо припинення вогню.Про це Володимир Зеленський сказав міжнародній новинній агенції Reuters, - пише "Українська правда" Президент зазначив, що Росії треба принаймні припинити бомбардування людей і лише після цього можна сідати за стіл перемовин.Зеленський сказав, що наразі російські окупанти здійснюють бомбардування цивільних об'єктів у великих містах України, щоби делегація російських загарбників мала змогу тиснути на Україну на перемовинах, а не вести раціональні та зважені дискусії щодо перемир’я.Президент також подякував урядам країн-членів НАТО за надання збройної та фінансової підтримки. Проте він виразив жаль, що уряди Заходу не запровадили превентивні санкції проти Росії до початку вторгнення. На його думку, якби Захід запровадив пакет суворих санкцій до початку вторгнення російських військ в Україну, скоріше за все, вторгнення російської армії до України не сталося би.Зеленський попередив західні уряди, що вони захищають самих себе, допомагаючи Україні, бо в разі перемоги російських окупантів, їм доведеться мати справу із загрозою російського вторгнення власноруч.Проте, президент каже, що, крім збройної підтримки, Україна потребує, аби НАТО закрили небо над Україною.За словами Зеленського, Байден особисто в телефонній розмові переконував його, що закриття неба над Україно з боку НАТО "не на часі"."Це не втягування країн НАТО у війну. Якщо чесно, у війну давно всі вже втягнуті, і точно не Україна – втягнула Росія, в даному випадку. Повномасштабна війна ведеться. І всі вважають, що вона так швидко мине", - сказав Володимир Зеленський.Президент Зеленський також закликав країни НАТО дати чітку відповідь, чи має Україна перспективу членства у військовому альянсі.Якщо Альянс не готовий до можливості вступу України до НАТО через погрози Росії, тоді президент зазначив, що країни НАТО повинні надати юридичні гарантії безпеки України. Такі гарантії повинні передбачити механізми забезпечення непорушності її території та кордонів та особливих відносин України з усіма її країнами-сусідами.

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