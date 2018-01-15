Крізь призму війни: добрі новини першого дня весни від ВолиньPost. ПІДБІРКА
Сьогодні, 22:08
Кажуть, українці не знають, який сьогодні день, але знають, що шостий. Шостий день вторгнення російських військ на територію суверенної та незалежної країни. А ще - перший день весни. Ми не панікуємо, бо в нас надійний захист. Ми продовжуємо боронити свою державу і жартувати в мережі. Ми настільки винахідливі та змотивовані, що гуглимо про те, чи треба декларувати захоплений ворожий танк. Нам допомагає увесь світ, бо наші люди найкращі.
Інформаційне агентство ВолиньPost уже традиційно підготувало підбірку добрих новин за сьогодні, аби підтримувати наш дух і показувати нашу людяність.
Вівторок, 1 березня
Від початку війни у Луцьку народився 71 малюк. ВІДЕО
Наша нація продовжує збільшуватися! За останні чотири дні у Луцьку народилася 71 дитина, а саме 36 дівчаток і 35 хлопчиків.
У підвалі перинатального центру облаштували сховище орієнтовно для сотні пацієнток і медпрацівників. На щастя, там є усі необхідне.
Завідувачка відділення Ганна Хоронжук розповіла: поставили 32 ліжка, є душові і туалети. Мають тримісячний запас необхідних медикаментів, стерилізаційну, операційну для прийняття одночасно двох пологів.
Кордони не порушені, – військова адміністрація про ситуацію на Волині на ранок 1 березня
Ранок на Волині назвати добрим таки можна. Ніч першого дня весни минула спокійно. Так, ранкові звуки сирен - річ ненайкраща, проте ми мусимо пам'ятати: кожна повітряна тривога, яка не закінчується бомбардуванням – відмінна робота наших ЗСУ. Пишаємось вояками, у нас надійний захист.
У Володимирі під час повітряної тривоги народилася дівчинка
Знову нове життя! Під звуки повітряної тривоги в акушерсько-гінекологічному відділенні «Володимир-Волинського ТМО» з'явилася на світ дівчинка.
Луцькі квітникарі продають квіти за символічною ціною, щоб допомогти ЗСУ
Наші підприємці не перестають приємно дивувати. Родина квітникарів з Луцька вирішила продати усі свої квіти за акційною ціною, а виручені гроші передати для Збройних сил України.
До слова, ціна букета – 50 гривень, але коли люди дізнаються про благодійність – дають більше. А вибір, зауважимо, чималий.
Зеленський виступив на засіданні Європейського Парламенту: аплодували стоячи. ПРОМОВА
Знову щира та потужна промова Верховного головнокомандувача. Цього разу президент України Володимир Зеленський звернувся до членів Європейського Парламенту.
До слова, згодом цього ж дня Європарламент рекомендував надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС. Без перебільшень - чудова новина!
І ще кілька слів про волинський бізнес, про гідні вчинки якого ми теж розповідаємо щодня
Команда Just Sushsi разом із армією інших луцьких кухарів готують смачні гарячі обіди для захисників Волині. Окрім того, допомогу пропонують і вимушеним переселенцям.
Закликають долучатися усіх охочих. Допомогти можна фінансово або продуктами.
4731219643632072
Отримувач: Ольга Будчук
Усі деталі за посиланням.
Ще одна смачна мережа доставок суші та піци Smaki Maki не може стояти осторонь. Ось які яскраві фото нам надіслали.
Запрошують стати до лав помічників Pronto та Sushi pro. Тут допомагають воїнам ЗСУ, тимчасовим переселенцям, теробороні та людям, позбавленим піклування.
Працівники зазначають, ви теж можете пригостити піцою, ось реквізити:
4441114463412385
Отримувач: Юлія Куцій
Звіт щодо витрачених коштів пубілкуватимуть на сторінці.
Спасибі!
Ми в свою чергу нагадуємо: зберігайте спокій, холодний розум і перевіряйте всю інформацію. А ми обіцяємо шукати і висвітлювати добро і впевнені, що одного дня головною доброю новиною буде звістка про нашу перемогу!
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
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Інформаційне агентство ВолиньPost уже традиційно підготувало підбірку добрих новин за сьогодні, аби підтримувати наш дух і показувати нашу людяність.
Вівторок, 1 березня
Від початку війни у Луцьку народився 71 малюк. ВІДЕО
Наша нація продовжує збільшуватися! За останні чотири дні у Луцьку народилася 71 дитина, а саме 36 дівчаток і 35 хлопчиків.
У підвалі перинатального центру облаштували сховище орієнтовно для сотні пацієнток і медпрацівників. На щастя, там є усі необхідне.
Завідувачка відділення Ганна Хоронжук розповіла: поставили 32 ліжка, є душові і туалети. Мають тримісячний запас необхідних медикаментів, стерилізаційну, операційну для прийняття одночасно двох пологів.
Кордони не порушені, – військова адміністрація про ситуацію на Волині на ранок 1 березня
Ранок на Волині назвати добрим таки можна. Ніч першого дня весни минула спокійно. Так, ранкові звуки сирен - річ ненайкраща, проте ми мусимо пам'ятати: кожна повітряна тривога, яка не закінчується бомбардуванням – відмінна робота наших ЗСУ. Пишаємось вояками, у нас надійний захист.
У Володимирі під час повітряної тривоги народилася дівчинка
Знову нове життя! Під звуки повітряної тривоги в акушерсько-гінекологічному відділенні «Володимир-Волинського ТМО» з'явилася на світ дівчинка.
Луцькі квітникарі продають квіти за символічною ціною, щоб допомогти ЗСУ
Наші підприємці не перестають приємно дивувати. Родина квітникарів з Луцька вирішила продати усі свої квіти за акційною ціною, а виручені гроші передати для Збройних сил України.
До слова, ціна букета – 50 гривень, але коли люди дізнаються про благодійність – дають більше. А вибір, зауважимо, чималий.
Зеленський виступив на засіданні Європейського Парламенту: аплодували стоячи. ПРОМОВА
Знову щира та потужна промова Верховного головнокомандувача. Цього разу президент України Володимир Зеленський звернувся до членів Європейського Парламенту.
До слова, згодом цього ж дня Європарламент рекомендував надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС. Без перебільшень - чудова новина!
І ще кілька слів про волинський бізнес, про гідні вчинки якого ми теж розповідаємо щодня
Команда Just Sushsi разом із армією інших луцьких кухарів готують смачні гарячі обіди для захисників Волині. Окрім того, допомогу пропонують і вимушеним переселенцям.
Закликають долучатися усіх охочих. Допомогти можна фінансово або продуктами.
4731219643632072
Отримувач: Ольга Будчук
Усі деталі за посиланням.
Ще одна смачна мережа доставок суші та піци Smaki Maki не може стояти осторонь. Ось які яскраві фото нам надіслали.
Запрошують стати до лав помічників Pronto та Sushi pro. Тут допомагають воїнам ЗСУ, тимчасовим переселенцям, теробороні та людям, позбавленим піклування.
Працівники зазначають, ви теж можете пригостити піцою, ось реквізити:
4441114463412385
Отримувач: Юлія Куцій
Звіт щодо витрачених коштів пубілкуватимуть на сторінці.
Спасибі!
Ми в свою чергу нагадуємо: зберігайте спокій, холодний розум і перевіряйте всю інформацію. А ми обіцяємо шукати і висвітлювати добро і впевнені, що одного дня головною доброю новиною буде звістка про нашу перемогу!
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
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