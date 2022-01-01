Луцькі квітникарі продають квіти за символічною ціною, щоб допомогти ЗСУ
Сьогодні, 13:30
Родина квітникарів з Луцька вирішила продати усі свої квіти за акційною ціною, а виручені гроші передати для Збройних сил України.
Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
Родина Прядунів уже 26 років у квітковому бізнесі. Кажуть, нині товар стоїть, тому у такий спосіб вирішили допомогти нашій армії.
«Втрати будуть набагато більші, якщо не підтримати матеріально хлопців і морально наших жінок», – квітникар Василь Прядун.
Встановили символічну суму за букетик – 50 гривень. Але коли люди дізнаються про благодійність – дають більше.
Виручені гроші перекажуть на офіційний рахунок НБУ для збору коштів на потреби армії.
«Немає такого, що ми хочемо частину своїх втрат перекрити. Повністю всі гроші будуть переведені», – каже Юрій Прядун.
Крім того, хочуть потішити українських жінок. Багато з них зараз на війні. Нелегко й тим, хто залишився вдома.
Придбати у чоловіків можна тюльпани, троянди, гвоздики, орхідеї, фіалки і багато інших квітів.
Оптовий склад квітів розміщений у Луцьку на вулиці Залізничній, 2, напроти ЖК «Яровиця». Для детальнішої інформації телефонуйте 097 901 4331 або пишіть у вайбер чи телеграм.
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Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
Родина Прядунів уже 26 років у квітковому бізнесі. Кажуть, нині товар стоїть, тому у такий спосіб вирішили допомогти нашій армії.
«Втрати будуть набагато більші, якщо не підтримати матеріально хлопців і морально наших жінок», – квітникар Василь Прядун.
Встановили символічну суму за букетик – 50 гривень. Але коли люди дізнаються про благодійність – дають більше.
Виручені гроші перекажуть на офіційний рахунок НБУ для збору коштів на потреби армії.
«Немає такого, що ми хочемо частину своїх втрат перекрити. Повністю всі гроші будуть переведені», – каже Юрій Прядун.
Крім того, хочуть потішити українських жінок. Багато з них зараз на війні. Нелегко й тим, хто залишився вдома.
Придбати у чоловіків можна тюльпани, троянди, гвоздики, орхідеї, фіалки і багато інших квітів.
Оптовий склад квітів розміщений у Луцьку на вулиці Залізничній, 2, напроти ЖК «Яровиця». Для детальнішої інформації телефонуйте 097 901 4331 або пишіть у вайбер чи телеграм.
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