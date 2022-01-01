Луцькі квітникарі продають квіти за символічною ціною, щоб допомогти ЗСУ





Про це йдеться в сюжеті



Родина Прядунів уже 26 років у квітковому бізнесі. Кажуть, нині товар стоїть, тому у такий спосіб вирішили допомогти нашій армії.



«Втрати будуть набагато більші, якщо не підтримати матеріально хлопців і морально наших жінок», – квітникар Василь Прядун.



Встановили символічну суму за букетик – 50 гривень. Але коли люди дізнаються про благодійність – дають більше.



Виручені гроші перекажуть на офіційний рахунок НБУ для збору коштів на потреби армії.



«Немає такого, що ми хочемо частину своїх втрат перекрити. Повністю всі гроші будуть переведені», – каже Юрій Прядун.



Крім того, хочуть потішити українських жінок. Багато з них зараз на війні. Нелегко й тим, хто залишився вдома.



Придбати у чоловіків можна тюльпани, троянди, гвоздики, орхідеї, фіалки і багато інших квітів.



Оптовий склад квітів розміщений у Луцьку на вулиці Залізничній, 2, напроти ЖК «Яровиця». Для детальнішої інформації телефонуйте 097 901 4331 або пишіть у вайбер чи телеграм.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Родина квітникарів з Луцька вирішила продати усі свої квіти за акційною ціною, а виручені гроші передати для Збройних сил України.Про це йдеться в сюжеті 12 каналу. Родина Прядунів уже 26 років у квітковому бізнесі. Кажуть, нині товар стоїть, тому у такий спосіб вирішили допомогти нашій армії.«Втрати будуть набагато більші, якщо не підтримати матеріально хлопців і морально наших жінок», – квітникар Василь Прядун.Встановили символічну суму за букетик – 50 гривень. Але коли люди дізнаються про благодійність – дають більше.Виручені гроші перекажуть на офіційний рахунок НБУ для збору коштів на потреби армії.«Немає такого, що ми хочемо частину своїх втрат перекрити. Повністю всі гроші будуть переведені», – каже Юрій Прядун.Крім того, хочуть потішити українських жінок. Багато з них зараз на війні. Нелегко й тим, хто залишився вдома.Придбати у чоловіків можна тюльпани, троянди, гвоздики, орхідеї, фіалки і багато інших квітів.Оптовий склад квітів розміщений у Луцьку на вулиці Залізничній, 2, напроти ЖК «Яровиця». Для детальнішої інформації телефонуйте 097 901 4331 або пишіть у вайбер чи телеграм.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію