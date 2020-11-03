Щоб місто могло протриматися: у Луцьку виділили 10 мільйонів гривень на випадок гуманітарної катастрофи
Сьогодні, 14:02
Мер Луцька Ігор Поліщук сказав, що ситуація у місті 1 березня - під контролем. Комунальні установи та транспорт працюють.
Про це він розповів у відеозверненні на своїй сторінці у Фейсбук.
Він розповів, що на сесії Луцькраді виділили 10 млн гривень для закупівлі продуктів харчування на випадок гуманітарної катастрофи у місті.
"Може бути таке, щоб дороги, які ведуть до нашого міста можуть бути заблоковані, також залізниця, щоб ми протрималися довше", - сказав Поліщук.
"Вкотре звертаюся до магазинів, ТЦ, аптек. Не піднімайте ціни, не робіть ціни спекулятивними. Бо після того, як війна закінчиться і ми переможемо, ми будемо пам'ятати всіх, хто наживався на людях і "подякуємо" таким суб'єктам господарювання", - сказав Поліщук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це він розповів у відеозверненні на своїй сторінці у Фейсбук.
Він розповів, що на сесії Луцькраді виділили 10 млн гривень для закупівлі продуктів харчування на випадок гуманітарної катастрофи у місті.
"Може бути таке, щоб дороги, які ведуть до нашого міста можуть бути заблоковані, також залізниця, щоб ми протрималися довше", - сказав Поліщук.
"Вкотре звертаюся до магазинів, ТЦ, аптек. Не піднімайте ціни, не робіть ціни спекулятивними. Бо після того, як війна закінчиться і ми переможемо, ми будемо пам'ятати всіх, хто наживався на людях і "подякуємо" таким суб'єктам господарювання", - сказав Поліщук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Зеленський виступив на засіданні Європейського Парламенту: аплодували стоячи. ПРОМОВА
Сьогодні, 14:24
Заяву України на вступ до ЄС вже зареєстрували, її розглядають
Сьогодні, 14:07
Щоб місто могло протриматися: у Луцьку виділили 10 мільйонів гривень на випадок гуманітарної катастрофи
Сьогодні, 14:02