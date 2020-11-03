Щоб місто могло протриматися: у Луцьку виділили 10 мільйонів гривень на випадок гуманітарної катастрофи

Щоб місто могло протриматися: у Луцьку виділили 10 мільйонів гривень на випадок гуманітарної катастрофи
Мер Луцька Ігор Поліщук сказав, що ситуація у місті 1 березня - під контролем. Комунальні установи та транспорт працюють.

Про це він розповів у відеозверненні на своїй сторінці у Фейсбук.

Він розповів, що на сесії Луцькраді виділили 10 млн гривень для закупівлі продуктів харчування на випадок гуманітарної катастрофи у місті.

"Може бути таке, щоб дороги, які ведуть до нашого міста можуть бути заблоковані, також залізниця, щоб ми протрималися довше", - сказав Поліщук.

"Вкотре звертаюся до магазинів, ТЦ, аптек. Не піднімайте ціни, не робіть ціни спекулятивними. Бо після того, як війна закінчиться і ми переможемо, ми будемо пам'ятати всіх, хто наживався на людях і "подякуємо" таким суб'єктам господарювання", - сказав Поліщук.


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Теги: Ігор Поліщук, звернення
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