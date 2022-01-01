Куп'янськ не здається: жителі підняли український прапор біля мерії. ВІДЕО

Геннадієм Мацегорою, містяни продовжують чинити опір ворогу.



Про це йдеться у телеграм-каналі Олексія Гончаренка.



Жителі районного центру підняли біля мерії жовто-блакитний прапор, скандують: "Куп'янськ - це Україна!".



Вони кидаються на машину із російськими військовими, намагаючись її зупинити.











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