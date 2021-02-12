У Генштабі ЗСУ повідомили про оперативну обстановку щодо війни з Росією станом на 12:00 1 березня

Триває шоста доба російського воєнного вторгнення проти України. Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію станом на 12:00 01.03.2022 щодо російського вторгнення.Її опублікували на офіційній сторінці Генштабу ЗСУ у фейсбуці.Зокрема інформують, що російський окупант знизив темпи наступу але все ще продовжує спроби розвити темп наступу на окремих напрямках в наступальній операції проти України.Війська противника позбавлені системного підвозу палива та боєприпасів. Не досягнувши успіху в захопленні обласних центрів Харкова та Чернігова, окупанти обстріляли ракетами житлові квартали зазначених міст.Крім того, російські окупанти продовжують утримувати в оточенні українські міста Суми, Лебедин та Охтирка, противник здійснює перегрупування з метою продовження наступу у напрямку Києва.На Донеччині ворожі війська силами 1, 2 АК та підрозділів 8 А за артилерійської підтримки ЗС РФ зосередили зусилля на захопленні українського міста Маріуполь, успіху не мають. Мету виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей не досягнули.На Таврійському напрямку ворог наявними силами вийшов на рубіж в районах населених пунктів Скадовськ, Гола Пристань, Херсон, Нова Каховка. Після перегрупування продовжує наступ у напрямку Миколаєва.Є випадки грабежів та мародерства з боку окупантів у районах населених пунктів Буча, Гостомель, Новий Басанів.Незважаючи на те, що Російська Федерація є державою-учасницею Женевських конвенцій про захист жертв війни, її збройні сили та підтримувані нею терористичні угруповання продовжують систематично та зухвало порушувати норми Міжнародного гуманітарного права в Україні.Втративши наступальні можливості противник зосередився на оточенні міста Києва.Станом на 12.00 01.03.2022 орієнтовні втрати озброєння та військової техніки противника ЗС РФ склали: літаків – 29 од., гелікоптерів – 29 од., танків ‒ 198 од., ББМ ‒ 846 од., арт. систем – 77, засобів ППО – 7 од., РСЗВ – 24 од., БПЛА – 3 од., АТТ – 305 од., цистерн з ПММ – 60 кораблів, катерів – 2.