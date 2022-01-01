У Луцьк привезли нову систему оповіщення: сирена буде гучною

У Луцьк привезли нову систему оповіщення: сирена буде гучною
Сьогодні вночі, 1 березня, у Луцьк доставили систему оповіщення.

Про це інформують у пресслужбі Волинської ОДА.

Відразу розпочли роботи із її встановлення.

"Спільними зусиллями вирішуємо питання вчасного оповіщення про повітряну тривогу усіх районів міста", - йдеться у дописі.

Раніше у Координаційному центрі, який створили при Волинській обласній військовій адміністрації, повідомляли, що знають про проблему слабкого сигналу та його відсутності узагалі в деяких районах міста. Тож зауважували, що закупили нову систему і сирена тепер буде гучною. Скілька часу потрібно на її встановлення, наразі невідомо.
У Луцьк привезли нову систему оповіщення: сирена буде гучною
У Луцьк привезли нову систему оповіщення: сирена буде гучною
У Луцьк привезли нову систему оповіщення: сирена буде гучною


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Теги: система оповіщення, Луцьк
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