У Луцьк привезли нову систему оповіщення: сирена буде гучною
Сьогодні, 12:54
Сьогодні вночі, 1 березня, у Луцьк доставили систему оповіщення.
Про це інформують у пресслужбі Волинської ОДА.
Відразу розпочли роботи із її встановлення.
"Спільними зусиллями вирішуємо питання вчасного оповіщення про повітряну тривогу усіх районів міста", - йдеться у дописі.
Раніше у Координаційному центрі, який створили при Волинській обласній військовій адміністрації, повідомляли, що знають про проблему слабкого сигналу та його відсутності узагалі в деяких районах міста. Тож зауважували, що закупили нову систему і сирена тепер буде гучною. Скілька часу потрібно на її встановлення, наразі невідомо.
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Про це інформують у пресслужбі Волинської ОДА.
Відразу розпочли роботи із її встановлення.
"Спільними зусиллями вирішуємо питання вчасного оповіщення про повітряну тривогу усіх районів міста", - йдеться у дописі.
Раніше у Координаційному центрі, який створили при Волинській обласній військовій адміністрації, повідомляли, що знають про проблему слабкого сигналу та його відсутності узагалі в деяких районах міста. Тож зауважували, що закупили нову систему і сирена тепер буде гучною. Скілька часу потрібно на її встановлення, наразі невідомо.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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