У Луцьк привезли нову систему оповіщення: сирена буде гучною

Сьогодні вночі, 1 березня, у Луцьк доставили систему оповіщення.Про це інформують у пресслужбі Волинської ОДА.Відразу розпочли роботи із її встановлення."Спільними зусиллями вирішуємо питання вчасного оповіщення про повітряну тривогу усіх районів міста", - йдеться у дописі.Раніше у Координаційному центрі, який створили при Волинській обласній військовій адміністрації, повідомляли, що знають про проблему слабкого сигналу та його відсутності узагалі в деяких районах міста. Тож зауважували, що закупили нову систему і сирена тепер буде гучною. Скілька часу потрібно на її встановлення, наразі невідомо.