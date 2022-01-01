«Росія – держава-терорист»: Зеленський звернувся після обстрілу Харкова

«Росія – держава-терорист»: Зеленський звернувся після обстрілу Харкова
Президент Володимир Зеленський наголосив, що Росія перетворилася у державу-терориста після ракетного удару по площі свободи у Харкові зі сторони Бєлгорода.

Про це він заявив у відеозверненні.

"Харків. Удар крилатою ракетою. В найбільшу площу Європи. В площу Свободи. Десятки жертв. Ось такий ранок народу України. Ракета в центральну площу Харкова – це відвертий, нічим не прикритий терор. Після такого Росія – це держава-терорист. Ніхто не пробачить. Ніхто не забуде", - сказав Зеленський.

Цей удар є воєнним злочином, адже на площі не було військової цілі, як і у тих районах Харкова, куди б'ють артилерією.

"Закликаємо усі держави світу негайно відреагувати на цю злочинну тактику агресора і проголосити, що Росія здійснює державни тероризм. Вимагаємо повної відповідальності терористів у міжнародних судах", - заявив Зеленський.

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Теги: Харків, ОДА, війна, Росія, Україна
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Коментарі 1
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