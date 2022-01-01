«Росія – держава-терорист»: Зеленський звернувся після обстрілу Харкова

Президентнаголосив, що Росія перетворилася у державу-терориста після ракетного удару по площі свободи у Харкові зі сторони Бєлгорода.Про це він заявив у відеозверненні."Харків. Удар крилатою ракетою. В найбільшу площу Європи. В площу Свободи. Десятки жертв. Ось такий ранок народу України. Ракета в центральну площу Харкова – це відвертий, нічим не прикритий терор. Після такого Росія – це держава-терорист. Ніхто не пробачить. Ніхто не забуде", - сказав Зеленський.Цей удар є воєнним злочином, адже на площі не було військової цілі, як і у тих районах Харкова, куди б'ють артилерією."Закликаємо усі держави світу негайно відреагувати на цю злочинну тактику агресора і проголосити, що Росія здійснює державни тероризм. Вимагаємо повної відповідальності терористів у міжнародних судах", - заявив Зеленський.