Воєнний стан: на Волині вивчатимуть потребу вилучення майна бізнесу і громад

Юрія Погуляйка в області створена робоча група з розгляду питань примусового відчуження або вилучення майна для виконання невідкладних завдань під час правового режиму воєнного стану.



Про це повідомляє Координаційний центр Волині.



Цей орган зобов’язаний з’ясувати потребу та підготувати пропозиції командувачам органів військового управління, командирам з’єднань, військових частин ЗСУ та інших військових формувань щодо вилучення майна, яке перебуває в приватній або комунальній власності, майна державних підприємств і державних господарських об’єднань.



Робоча група розглядатиме клопотання командування військових частин щодо погодження примусового відчуження або вилучення майна в установленому законом порядку.



Відповідні робочі групи створюються також при районних військових адміністраціях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відповідно до наказу начальника Волинської обласної військової адміністраціїв області створена робоча група з розгляду питань примусового відчуження або вилучення майна для виконання невідкладних завдань під час правового режиму воєнного стану.Про це повідомляє Координаційний центр Волині.Цей орган зобов’язаний з’ясувати потребу та підготувати пропозиції командувачам органів військового управління, командирам з’єднань, військових частин ЗСУ та інших військових формувань щодо вилучення майна, яке перебуває в приватній або комунальній власності, майна державних підприємств і державних господарських об’єднань.Робоча група розглядатиме клопотання командування військових частин щодо погодження примусового відчуження або вилучення майна в установленому законом порядку.Відповідні робочі групи створюються також при районних військових адміністраціях.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію