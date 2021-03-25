Воєнний стан: на Волині вивчатимуть потребу вилучення майна бізнесу і громад

Воєнний стан: на Волині вивчатимуть потребу вилучення майна бізнесу і громад
Відповідно до наказу начальника Волинської обласної військової адміністрації Юрія Погуляйка в області створена робоча група з розгляду питань примусового відчуження або вилучення майна для виконання невідкладних завдань під час правового режиму воєнного стану.

Про це повідомляє Координаційний центр Волині.

Цей орган зобов’язаний з’ясувати потребу та підготувати пропозиції командувачам органів військового управління, командирам з’єднань, військових частин ЗСУ та інших військових формувань щодо вилучення майна, яке перебуває в приватній або комунальній власності, майна державних підприємств і державних господарських об’єднань.

Робоча група розглядатиме клопотання командування військових частин щодо погодження примусового відчуження або вилучення майна в установленому законом порядку.

Відповідні робочі групи створюються також при районних військових адміністраціях.

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Теги: Волинь, воєнний стан, майно
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