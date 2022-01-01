Білорусь вступила у війну з Україною
Сьогодні, 11:54
На Чернігівщину зайшли білоруські війська.
Інформацію підтвердив речник регіонального управління сил тероборони «Північ» Віталій Кирилов, інформують у пресслужбі Держзв'язку.
Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь не планує брати участь у війні Росії проти України.
"Білоруська армія жодної участі у бойових діях не брала і не бере. Ми можемо це довести будь-кому. Більш того, російське керівництво ніколи не ставило перед нами це питання – про нашу участь у збройному конфлікті. Ми й надалі не збираємося брати участь у цій спецоперації в Україні. Немає такої потреби", - йдеться у повідомленні.
Лукашенко заявив, що білоруська армія прикриває державний кордон від Бреста до Мозиря "для запобігання проникненню в країну радикалів, зброї".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Інформацію підтвердив речник регіонального управління сил тероборони «Північ» Віталій Кирилов, інформують у пресслужбі Держзв'язку.
Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь не планує брати участь у війні Росії проти України.
"Білоруська армія жодної участі у бойових діях не брала і не бере. Ми можемо це довести будь-кому. Більш того, російське керівництво ніколи не ставило перед нами це питання – про нашу участь у збройному конфлікті. Ми й надалі не збираємося брати участь у цій спецоперації в Україні. Немає такої потреби", - йдеться у повідомленні.
Лукашенко заявив, що білоруська армія прикриває державний кордон від Бреста до Мозиря "для запобігання проникненню в країну радикалів, зброї".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
«Сухий закон» від сьогодні – на всій території Волині
Сьогодні, 12:14
Війна в Україні: ситуація станом на ранок 1 березня
Сьогодні, 07:57
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Усі виїзди з Чернігова заміновані
Сьогодні, 11:56
Білорусь вступила у війну з Україною
Сьогодні, 11:54
«Ви, котрі давали клятву Гіппократа, просто спостерігаєте»: Ляшко звернувся до російських лікарів
Сьогодні, 11:50