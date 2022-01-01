Білорусь вступила у війну з Україною

На Чернігівщину зайшли білоруські війська.Інформацію підтвердив речник регіонального управління сил тероборони «Північ», інформують у пресслужбі Держзв'язку.Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусізаявив, що Білорусь не планує брати участь у війні Росії проти України."Білоруська армія жодної участі у бойових діях не брала і не бере. Ми можемо це довести будь-кому. Більш того, російське керівництво ніколи не ставило перед нами це питання – про нашу участь у збройному конфлікті. Ми й надалі не збираємося брати участь у цій спецоперації в Україні. Немає такої потреби", - йдеться у повідомленні.Лукашенко заявив, що білоруська армія прикриває державний кордон від Бреста до Мозиря "для запобігання проникненню в країну радикалів, зброї".