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Білорусь вступила у війну з Україною

Білорусь вступила у війну з Україною
На Чернігівщину зайшли білоруські війська.

Інформацію підтвердив речник регіонального управління сил тероборони «Північ» Віталій Кирилов, інформують у пресслужбі Держзв'язку.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь не планує брати участь у війні Росії проти України.

"Білоруська армія жодної участі у бойових діях не брала і не бере. Ми можемо це довести будь-кому. Більш того, російське керівництво ніколи не ставило перед нами це питання – про нашу участь у збройному конфлікті. Ми й надалі не збираємося брати участь у цій спецоперації в Україні. Немає такої потреби", - йдеться у повідомленні.

Лукашенко заявив, що білоруська армія прикриває державний кордон від Бреста до Мозиря "для запобігання проникненню в країну радикалів, зброї".

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Теги: Чернігівщина, Білорусь, війська, війна, Росія, Україна
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