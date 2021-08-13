Усі виїзди з Чернігова заміновані
Сьогодні, 11:56
Чернігів готовий до оборони. Усі виїзди з міста заміновано, тому людей закликали не наближатись до цих місць.
Про це повідомив голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус у Фейсбук.
"Всі виїзди з міста заміновані. "Заміновані" – це значить, що там міни, і можна на них підірватись. Чернігів готовий до оборони.
Не наражайте себе та своїх близьких на небезпеку. Лишайтесь вдома або в об'єктах укриття", – написав Чаус.
Нагадаємо, на Чернігівщину зайшли білоруські війська.
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Про це повідомив голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус у Фейсбук.
"Всі виїзди з міста заміновані. "Заміновані" – це значить, що там міни, і можна на них підірватись. Чернігів готовий до оборони.
Не наражайте себе та своїх близьких на небезпеку. Лишайтесь вдома або в об'єктах укриття", – написав Чаус.
Нагадаємо, на Чернігівщину зайшли білоруські війська.
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