Усі виїзди з Чернігова заміновані





Про це повідомив голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус у Фейсбук.



"Всі виїзди з міста заміновані. "Заміновані" – це значить, що там міни, і можна на них підірватись. Чернігів готовий до оборони.

Не наражайте себе та своїх близьких на небезпеку. Лишайтесь вдома або в об'єктах укриття", – написав Чаус.



Нагадаємо,



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чернігів готовий до оборони. Усі виїзди з міста заміновано, тому людей закликали не наближатись до цих місць.Про це повідомив голова Чернігівської ОДА"Всі виїзди з міста заміновані. "Заміновані" – це значить, що там міни, і можна на них підірватись. Чернігів готовий до оборони.Не наражайте себе та своїх близьких на небезпеку. Лишайтесь вдома або в об'єктах укриття", – написав Чаус.Нагадаємо, на Чернігівщину зайшли білоруські війська.

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