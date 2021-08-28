«Сухий закон» від сьогодні – на всій території Волині
Сьогодні, 12:14
Волиньрада заборонила торгувати алкоголем на всій території області.
Відповідне рішення депутати ухвалили під час 13 сесії, спираючись на закони «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про правовий режим воєнного стану», повідомляють на сайті облради.
Коментуючи проєкт відповідного рішення голова обласної ради Григорій Недопад зазначив: «У темні часи повинна бути світла голова. Сьогодні багато волинян самоорганізовуються у групи спротиву, несуть чергування на блок-постах та в населених пунктах, тому ні свідомість, ні душа не повинні бути затуманені».
Депутати обради одностайно вирішили, що з 1 березня 2022 року і аж до завершення дії воєнного стану в області заборонена торгівля алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі.
Правоохоронним органам, силовим структурам, військовим та громадським формуванням, що забезпечують дотримання громадського порядку, рекомендували стежити за дотриманням цього рішення.
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Відповідне рішення депутати ухвалили під час 13 сесії, спираючись на закони «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про правовий режим воєнного стану», повідомляють на сайті облради.
Коментуючи проєкт відповідного рішення голова обласної ради Григорій Недопад зазначив: «У темні часи повинна бути світла голова. Сьогодні багато волинян самоорганізовуються у групи спротиву, несуть чергування на блок-постах та в населених пунктах, тому ні свідомість, ні душа не повинні бути затуманені».
Депутати обради одностайно вирішили, що з 1 березня 2022 року і аж до завершення дії воєнного стану в області заборонена торгівля алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі.
Правоохоронним органам, силовим структурам, військовим та громадським формуванням, що забезпечують дотримання громадського порядку, рекомендували стежити за дотриманням цього рішення.
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