«Сухий закон» від сьогодні – на всій території Волині

Волиньрада заборонила торгувати алкоголем на всій території області.Відповідне рішення депутати ухвалили під час 13 сесії, спираючись на закони «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про правовий режим воєнного стану», повідомляють на сайті облради.Коментуючи проєкт відповідного рішення голова обласної радизазначив: «У темні часи повинна бути світла голова. Сьогодні багато волинян самоорганізовуються у групи спротиву, несуть чергування на блок-постах та в населених пунктах, тому ні свідомість, ні душа не повинні бути затуманені».Депутати обради одностайно вирішили, що з 1 березня 2022 року і аж до завершення дії воєнного стану в області заборонена торгівля алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі.Правоохоронним органам, силовим структурам, військовим та громадським формуванням, що забезпечують дотримання громадського порядку, рекомендували стежити за дотриманням цього рішення.