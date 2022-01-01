«Ви, котрі давали клятву Гіппократа, просто спостерігаєте»: Ляшко звернувся до російських лікарів
Сьогодні, 11:50
Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко звернувся до російських лікарів.
Про це він написав на сторінці у фейсбуці.
"Медичні працівники та представники медичної науки, які проживають і працюють у Російській Федерації. Як лікар до лікарів, як Міністр охорони здоров'я України, звертаюся до вас. Поводжуся не з проханням, а з чітким посланням. Ви ще напевно думаєте, що в Україні, проводиться якась «військова операція», яка не має ніякого відношення до вас чи вашої роботи? То це не так! В Україні йде війна! Навіть не війна, а тероризм, який координується діями вашого президента", - пише міністр.
Він наголошує, що це тероризм, тому що російські військові обстрілюють мирні квартали наших міст, стріляють в машини екстренної медичної допомоги, руйнують наші лікарні бомбами, не дають довести ліки та продукти харчування в лікарні, вбили вже 16 дітей (ще 45 дітей з різними ступенями поранень врятували наші медики).
"Але навіть на шосту добу війни, ви, котрі давали клятву Гіппократа і обіцяли "чисто і непорочно проводити своє життя і своє мистецтво", просто спостерігаєте, як дії вашого лідера призводять до гуманітарної катастрофи. Ви не вжили жодних дій, щоб засудити та зупинити війну в Україні, щоб принаймні проявити солідарність до ваших колег за професією, не кажучи вже просто про те, щоб засудити смерть безневинних громадян", - звертається міністр.
Він нагадав, що війна триває не десь там. І додав, що лікарі та вчені РФ вже найближчим часом відчують дію санкцій.
"Якщо це вас влаштовує, то продовжуйте не помічати військову агресію Російської Федерації проти України. Якщо ні, і ви хочете й надалі присвячувати своє життя тому, через що колись прийшли в цю професію – допомагати людству, якщо у вас залишилося в серці те, що має кожен наш український медик, виходьте на площі своїх міст. Засудіть війну відкрито! Не бійтеся! Скажіть правду своїм пацієнтам. Допоможіть нам українцям врятувати світ!" - закликав міністр.
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Про це він написав на сторінці у фейсбуці.
"Медичні працівники та представники медичної науки, які проживають і працюють у Російській Федерації. Як лікар до лікарів, як Міністр охорони здоров'я України, звертаюся до вас. Поводжуся не з проханням, а з чітким посланням. Ви ще напевно думаєте, що в Україні, проводиться якась «військова операція», яка не має ніякого відношення до вас чи вашої роботи? То це не так! В Україні йде війна! Навіть не війна, а тероризм, який координується діями вашого президента", - пише міністр.
Він наголошує, що це тероризм, тому що російські військові обстрілюють мирні квартали наших міст, стріляють в машини екстренної медичної допомоги, руйнують наші лікарні бомбами, не дають довести ліки та продукти харчування в лікарні, вбили вже 16 дітей (ще 45 дітей з різними ступенями поранень врятували наші медики).
"Але навіть на шосту добу війни, ви, котрі давали клятву Гіппократа і обіцяли "чисто і непорочно проводити своє життя і своє мистецтво", просто спостерігаєте, як дії вашого лідера призводять до гуманітарної катастрофи. Ви не вжили жодних дій, щоб засудити та зупинити війну в Україні, щоб принаймні проявити солідарність до ваших колег за професією, не кажучи вже просто про те, щоб засудити смерть безневинних громадян", - звертається міністр.
Він нагадав, що війна триває не десь там. І додав, що лікарі та вчені РФ вже найближчим часом відчують дію санкцій.
"Якщо це вас влаштовує, то продовжуйте не помічати військову агресію Російської Федерації проти України. Якщо ні, і ви хочете й надалі присвячувати своє життя тому, через що колись прийшли в цю професію – допомагати людству, якщо у вас залишилося в серці те, що має кожен наш український медик, виходьте на площі своїх міст. Засудіть війну відкрито! Не бійтеся! Скажіть правду своїм пацієнтам. Допоможіть нам українцям врятувати світ!" - закликав міністр.
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