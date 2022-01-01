Обороною Києва займатиметься досвідчений генерал, – Зеленський

Президентприблизно опівдні 1 березня звернувся до свого народу, а також світової спільноти.Він зауважив, що Харків та Київ для Росії зараз найбільш важливі мішені.«Вони йдуть у нашому столицю так само як і на Харків, тому оборона столиці - це ключовий пріоритет для держави», - зазначив Володимир Зеленський.І додав: оборона столиці понад усе. Я ухвалив рішення на час війний призначити головою київської міської адміністрації професійного військового, щоб гарантувати обору міста, щоб блокувати ворогу підступи до нашої столиці, щоб у киянам все необхідне.Головний головокомандувач України призначив головою київської міської військової адміністрації генерала, який служив командувачем сил підтримки. На високому рівні організовував інженерне забезпечення бойових дій Збройних Сил України у 14-15-му роках.Попри те,залишається мером Києва. У нього буде своя сфера відповідальності. І тепер це буде спільна робота мера та голови військової адміністрації.