Обороною Києва займатиметься досвідчений генерал, – Зеленський
Сьогодні, 12:57
Президент Володимир Зеленський приблизно опівдні 1 березня звернувся до свого народу, а також світової спільноти.
Він зауважив, що Харків та Київ для Росії зараз найбільш важливі мішені.
«Вони йдуть у нашому столицю так само як і на Харків, тому оборона столиці - це ключовий пріоритет для держави», - зазначив Володимир Зеленський.
І додав: оборона столиці понад усе. Я ухвалив рішення на час війний призначити головою київської міської адміністрації професійного військового, щоб гарантувати обору міста, щоб блокувати ворогу підступи до нашої столиці, щоб у киянам все необхідне.
Головний головокомандувач України призначив головою київської міської військової адміністрації генерала Миколу Миколайовича Жернова, який служив командувачем сил підтримки. На високому рівні організовував інженерне забезпечення бойових дій Збройних Сил України у 14-15-му роках.
Попри те, Віталій Кличко залишається мером Києва. У нього буде своя сфера відповідальності. І тепер це буде спільна робота мера та голови військової адміністрації.
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Він зауважив, що Харків та Київ для Росії зараз найбільш важливі мішені.
«Вони йдуть у нашому столицю так само як і на Харків, тому оборона столиці - це ключовий пріоритет для держави», - зазначив Володимир Зеленський.
І додав: оборона столиці понад усе. Я ухвалив рішення на час війний призначити головою київської міської адміністрації професійного військового, щоб гарантувати обору міста, щоб блокувати ворогу підступи до нашої столиці, щоб у киянам все необхідне.
Головний головокомандувач України призначив головою київської міської військової адміністрації генерала Миколу Миколайовича Жернова, який служив командувачем сил підтримки. На високому рівні організовував інженерне забезпечення бойових дій Збройних Сил України у 14-15-му роках.
Попри те, Віталій Кличко залишається мером Києва. У нього буде своя сфера відповідальності. І тепер це буде спільна робота мера та голови військової адміністрації.
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