Заяву України на вступ до ЄС вже зареєстрували, її розглядають





Про це йдеться у Twitter Андрія Єрмака.



Глава Офісу Президента Андрій Єрмак розповів про те, яка ситуація з розглядом заявки України на вступ до Євросоюзу станом на 1 березня.



"Вчора Володимир Зеленський підписав заявку про вступ України до ЄС за прискореною процедурою. Зараз її прийнято, зареєстровано", – зазначив Єрмак.



Він додав, що наразі заявку розглядають.



Очільник ОП нагадав також, що 1 березня український лідер виступить перед депутатами Європарламенту. Його промову транслюватимуть у відеоформаті.



Нагадаємо, 28 лютого президент





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