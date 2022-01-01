Заяву України на вступ до ЄС вже зареєстрували, її розглядають
Сьогодні, 14:07
Заяву України на вступ до Європейського Союзу вже зареєстрували, наразі відбувається її розгляд.
Про це йдеться у Twitter Андрія Єрмака.
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак розповів про те, яка ситуація з розглядом заявки України на вступ до Євросоюзу станом на 1 березня.
"Вчора Володимир Зеленський підписав заявку про вступ України до ЄС за прискореною процедурою. Зараз її прийнято, зареєстровано", – зазначив Єрмак.
Він додав, що наразі заявку розглядають.
Очільник ОП нагадав також, що 1 березня український лідер виступить перед депутатами Європарламенту. Його промову транслюватимуть у відеоформаті.
Нагадаємо, 28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у Twitter Андрія Єрмака.
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак розповів про те, яка ситуація з розглядом заявки України на вступ до Євросоюзу станом на 1 березня.
"Вчора Володимир Зеленський підписав заявку про вступ України до ЄС за прискореною процедурою. Зараз її прийнято, зареєстровано", – зазначив Єрмак.
Він додав, що наразі заявку розглядають.
Очільник ОП нагадав також, що 1 березня український лідер виступить перед депутатами Європарламенту. Його промову транслюватимуть у відеоформаті.
Нагадаємо, 28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Захід ухвалить нові санкції проти Росії
Сьогодні, 14:55
Зеленський виступив на засіданні Європейського Парламенту: аплодували стоячи. ПРОМОВА
Сьогодні, 14:24
Заяву України на вступ до ЄС вже зареєстрували, її розглядають
Сьогодні, 14:07
Щоб місто могло протриматися: у Луцьку виділили 10 мільйонів гривень на випадок гуманітарної катастрофи
Сьогодні, 14:02