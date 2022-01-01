Заяву України на вступ до ЄС вже зареєстрували, її розглядають

Заяву України на вступ до ЄС вже зареєстрували, її розглядають
Заяву України на вступ до Європейського Союзу вже зареєстрували, наразі відбувається її розгляд.

Про це йдеться у Twitter Андрія Єрмака.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак розповів про те, яка ситуація з розглядом заявки України на вступ до Євросоюзу станом на 1 березня.

"Вчора Володимир Зеленський підписав заявку про вступ України до ЄС за прискореною процедурою. Зараз її прийнято, зареєстровано", – зазначив Єрмак.

Він додав, що наразі заявку розглядають.

Очільник ОП нагадав також, що 1 березня український лідер виступить перед депутатами Європарламенту. Його промову транслюватимуть у відеоформаті.

Нагадаємо, 28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.


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Теги: ЄС, заявка
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