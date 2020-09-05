Захід ухвалить нові санкції проти Росії





Про це зазначив канцлер Німеччини, - повідомляють на сторінці Збройних Сил України.



"Захід ухвалить нові санкційні пакети проти Росії", - сказав канцлер Німеччини Шольц.



Крім цього, голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель зазначив: "ЄС має посилити свої можливості стримування, щоб уникнути війни".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Західні країни ухвалять новий пакет санкцій проти Російської Федерації.Про це зазначив канцлер Німеччини, - повідомляють на сторінці Збройних Сил України."Захід ухвалить нові санкційні пакети проти Росії", - сказав канцлер Німеччини Шольц.Крім цього, голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель зазначив: "ЄС має посилити свої можливості стримування, щоб уникнути війни".

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