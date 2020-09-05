Захід ухвалить нові санкції проти Росії

Захід ухвалить нові санкції проти Росії
Західні країни ухвалять новий пакет санкцій проти Російської Федерації.

Про це зазначив канцлер Німеччини, - повідомляють на сторінці Збройних Сил України.

"Захід ухвалить нові санкційні пакети проти Росії", - сказав канцлер Німеччини Шольц.

Крім цього, голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель зазначив: "ЄС має посилити свої можливості стримування, щоб уникнути війни".

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Теги: Росія, санкції
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